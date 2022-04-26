 

Чемпионат мира по хоккею 2023 года решили перенести из России

26.04.2022, 18:05, Новости дня
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Планировавшийся в Петербурге чемпионат мира по хоккею перенесен из РФ по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир должен был пройти 5-21 мая 2023 года в России, решение о переносе приняли в ходе заседания совета IIHF в городе Цюрих в Швейцарии 26 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федерации.

Новый хозяин чемпионата определится в ходе ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере (Финляндия), он пройдет в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Предыдущий глава IIHF Рене Фазель заявлял, что Международная федерация планирует провести чемпионат мира 2023 года в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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