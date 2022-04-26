Неудобная одежда и другие ошибки, снижающие эффективность тренировок

Все знают, что регулярные упражнения имеют множество преимуществ для здоровья. Но, к сожалению, есть ряд вещей, которые могут помешать вашим тренировкам принести желаемые результаты. Вот на что нужно обратить внимание, чтобы получить максимальный эффект от проделанной работы.

Продолжительность и частота упражнений имеют значение

Как часто вы занимаетесь спортом? Раз в неделю или может раз в две недели? Следует обратить внимание на продолжительность и частоту занятий. По данным Американского колледжа спортивной медицины, чтобы получить максимальные результаты упражнений, занимайтесь 3-5 раз в неделю общей продолжительностью 150 минут.

Этот фактор напрямую влияет на результат. Меньшие нагрузки принесут меньше пользы. То есть, вы все равно будете прилагать усилия, но не получать отдачи. То же касается и излишней загруженности. Помните, что чрезмерная или недостаточная продолжительность сделает результаты упражнения не оптимальными.

Отсутствие последовательности

Регулярные упражнения всегда будут эффективнее случайных, когда вы занимаетесь только «в свободную минуту». Ключевым моментом является включение упражнений в свой распорядок дня. Например, делайте комплекс каждое утро перед работой или днем, когда вы ее заканчиваете.

Даже если вы поначалу не видите отдачи, все равно делайте это регулярно, чтобы тело привыкло к движениям. Это важно, потому что непоследовательный распорядок дня может стать причиной неудачных упражнений. Занятия время от времени только утомят вас, но ничем не помогут.

Неправильное питание

Избегайте употребления больших порций пищи перед тренировкой. Если вы съедите слишком много, энергия будет уходить в желудок, а не в мышцы. За пятнадцать-тридцать минут до тренировки вы можете съесть закуски, которые надолго сохранят чувство сытости. Лучше всего подойдут яблоки, бананы или овсянка.

Неудобная одежда

Носите удобную, достаточно свободную и не слишком тесную одежду. Например, женщинам нужно носить специальный спортивный бюстгальтер, чтобы чувствовать себя комфортно. Слишком тесный топ или брюки ограничивают движения и препятствуют притоку крови и кислорода к мышцам, которые в этом нуждаются.

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Правильно разогреться и остыть

Всегда помните о разминке перед началом тренировки. Вы получите более оптимальную пользу от упражнений и избежите травм, разогреваясь. После тренировки не забывайте остыть. Такое охлаждение очень важно для предотвращения травм. Также было показано, что охлаждение помогает при боли, которая обычно возникает после дня или двух упражнений.

Не заставляйте себя

Заставлять тело заниматься спортом нехорошо — можно получить травмы, сильную усталость и даже обмороки. Пожилые люди и люди с сердечными заболеваниями также должны обращать внимание на способность своего тела двигаться. Если вы чувствуете усталость и боль в мышцах, не заставляйте себя продолжать тренироваться.

Сделайте перерыв или прекратите, если вам некомфортно. Увеличивайте нагрузку постепенно, а не резко. Если вы заставляете себя, не исключено, что именно поэтому ваши упражнения не приносят максимальной пользы.

Недостаток жидкости

Удовлетворение потребности в жидкости во время тренировки очень важно. Вода поможет поддерживать баланс температуры тела, послужит смазкой для суставов, выведет токсины из организма через мочеиспускание и потоотделение. Адекватное потребление жидкости также предотвращает обезвоживание, способствует перистальтике кишечника, поддерживает здоровье спинного мозга и других мягких тканей организма.

Не забывайте восполнять жидкость, потерянную с потом во время тренировки, выпивая достаточное количество воды. Возможно, вам придется пить больше, особенно если вы тренируетесь на открытом воздухе в жаркую погоду. При регулярном выполнении одно это действие поможет вам избежать риска различных заболеваний.