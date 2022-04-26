Тренды московского рынка новостроек в 2022 году

Итак, какие квартиры в новостройке могут стать хитами продаж в столице в этом и следующем году, и какие жилые комплексы будут возводиться в мегаполисах сегодня?

Компактные квартиры

Повышение ключевой ставки и процентов по ипотечным программам по всей видимости приведут к тому, что на вершине спроса вновь окажутся квартиры-студии и жилая недвижимость относительно небольшой площади.

Затяжной экономический кризис и желание людей вложиться в недвижимость даже при небольшом объеме финансовой «подушки» намекают на то же – на популярность объектов с меньшей квадратурой.

Приток молодых специалистов, еще не успевших обзавестись второй половинкой или детьми, в столицу и мегаполисы отлично вписывается в этот тренд.

Паркинг – это must-have

Что касается новых комплексов, особенно тех, которые находятся в пригороде или на значительном расстоянии от станций метро, то среди прочих требований покупатели все чаще обращают внимание на наличие подземного паркинга. За эту «опцию» многие соглашаются доплатить.

Учитывая плотность квартир небольшой квадратуры, о которой мы говорили ранее, паркинг (с выделением законного места) все чаще становится немаловажным требованием при выборе объекта потенциальной сделки.

В противном случае владельцам недвижимости придется ежедневно тратить время на поиск уголка для своего транспорта, а то и нарушать правила ГИБДД, ставя авто на тротуарах и газонах. Это проблема, к сожалению, то же “трендовая”.

Экологические и многофункциональные

Многофункциональные комплексы с развитой инфраструктурой, в которую входят не только магазины и аптеки, но детские сады, школы, торговые центры, больницы – это тоже тренд. Многие покупатели ищут новостройки в таких урбанистических мини-городах, где есть все необходимое для жизни.

Своеобразный тренд-антипод – это экологические комплексы, которые ставят в приоритет не инфраструктуру (хотя и ей уделяется внимание), а зеленые территории, наличие поблизости искусственных или естественных водоемов и лесов. В отличие от многофункциональных комплексов, экологические ЖК могут быть малоэтажными.