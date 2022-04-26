 

Тренды московского рынка новостроек в 2022 году

26.04.2022, 16:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Итак, какие квартиры в новостройке могут стать хитами продаж в столице в этом и следующем году, и какие жилые комплексы будут возводиться в мегаполисах сегодня?

Компактные квартиры

Повышение ключевой ставки и процентов по ипотечным программам по всей видимости приведут к тому, что на вершине спроса вновь окажутся квартиры-студии и жилая недвижимость относительно небольшой площади.

Затяжной экономический кризис и желание людей вложиться в недвижимость даже при небольшом объеме финансовой «подушки» намекают на то же – на популярность объектов с меньшей квадратурой.

Приток молодых специалистов, еще не успевших обзавестись второй половинкой или детьми, в столицу и мегаполисы отлично вписывается в этот тренд.

Паркинг – это must-have

Что касается новых комплексов, особенно тех, которые находятся в пригороде или на значительном расстоянии от станций метро, то среди прочих требований покупатели все чаще обращают внимание на наличие подземного паркинга. За эту «опцию» многие соглашаются доплатить.

Учитывая плотность квартир небольшой квадратуры, о которой мы говорили ранее, паркинг (с выделением законного места) все чаще становится немаловажным требованием при выборе объекта потенциальной сделки.

В противном случае владельцам недвижимости придется ежедневно тратить время на поиск уголка для своего транспорта, а то и нарушать правила ГИБДД, ставя авто на тротуарах и газонах. Это проблема, к сожалению, то же “трендовая”.

Экологические и многофункциональные

Многофункциональные комплексы с развитой инфраструктурой, в которую входят не только магазины и аптеки, но детские сады, школы, торговые центры, больницы – это тоже тренд. Многие покупатели ищут новостройки в таких урбанистических мини-городах, где есть все необходимое для жизни.

Своеобразный тренд-антипод – это экологические комплексы, которые ставят в приоритет не инфраструктуру (хотя и ей уделяется внимание), а зеленые территории, наличие поблизости искусственных или естественных водоемов и лесов. В отличие от многофункциональных комплексов, экологические ЖК могут быть малоэтажными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Мнение: Голосование

12.01 / Малахов отметил свой юбилей в элитном отеле Германии

17.03 / Заявление Байдена о вмешательстве России в выборы оценили: Полный беспорядок слов и мыслей

22.10 / Роман Ротенберг может возглавить хоккейный клуб СКА

03.03 / Путин озвучил размер выплат членам семей погибших на Украине российских военнослужащих

26.07 / Мнение: Письмо: “В коридоре стоны и черные пакеты”

17.09 / Елена Малышева раскрыла секрет стройности певицы Валерии

24.08 / «Стучит по стеклам дождь-иноагент»

06.09 / Ученые из США назвали повышающие риск преждевременной смерти напитки

16.11 / Их уровень уверенности зашкаливает, а интерес к деньгам минимальный: основные черты девушки-мышеловки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика