Россияне назвали несправедливым отстранение спортсменов от международных соревнований
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Решения об отстранении российских спортсменов от международных соревнований скорее недопустимыми считают 88% граждан России, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Большинство россиян знают о случаях отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции РФ на Украине (88%), услышали впервые – 12%. Считают решения об отстранении спортсменов скорее недопустимыми 88% граждан России, допустимыми такие решения посчитали 7%», – говорится на сайте ВЦИОМ.
В современных условиях принцип «Спорт вне политики» скорее не соблюдается – такого мнения придерживается 90% россиян. О его соблюдении сообщили 4% опрошенных.
Граждане считают в той или иной степени несправедливыми недавние отстранения от участия в соревнованиях шахматиста Сергея Карякина, теннисиста Даниила Медведева и других спортсменов из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине (90%), о безусловной несправедливости решений сообщили три четверти опрошенных (74%). Справедливыми такие отстранения назвали 5%.
Более половины российских граждан считают, что спортсмены поступают правильно, когда сами отказываются от участия в соревнованиях, если их просят публично выразить оценку специальной военной операции (63%), скорее неправильным такой поступок назвал каждый пятый (20%), еще 17% затруднились ответить.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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