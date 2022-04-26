В Киеве начали демонтаж одного из элементов Арки дружбы народов

Бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, в настоящее время демонтируют в Киеве.

Кадры этого процесса выложила в своем Telegram-канале народный депутат Кира Рудык.

Скульптура является одним из элементов Арки дружбы народов, возведенной в столице в 1982 году и символизирующей единение РФ и Украины.

Монумент состоит из трех элементов: бронзовой скульптуры рабочих, скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады и арки-радуги из титана – именно она, по замыслу авторов, и символизирует единение украинцев и русских. Ранее композицию уже собирались демонтировать в рамках закона о так называемой декоммунизации. В итоге от этой затеи отказались из-за дороговизны проекта.

Ранее обелиск Славы демонтировали в центре города Мукачево Закарпатской области.

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