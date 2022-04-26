 

Найден способ повысить урожайность растений

26.04.2022, 16:30, Разное
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Специалисты из университета Корнелла обнаружили фермент, который позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. Они провели исследовательскую работу, которую массово обсуждают в зарубежных СМИ.

Население планеты неуклонно растет, а изменяющиеся условия климата вследствие глобального потепления снижают урожайность сельскохозяйственных культур, поэтому проблема стоит остро. Необходимо кормить все больше и больше людей.

В ходе исследовательской работы был найден фермент, внедрение которого в некоторые культуры позволит адаптировать их к изменению климата, что повысит урожайность и устойчивость растений.



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