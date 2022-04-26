Найден способ повысить урожайность растений

Специалисты из университета Корнелла обнаружили фермент, который позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. Они провели исследовательскую работу, которую массово обсуждают в зарубежных СМИ.

Население планеты неуклонно растет, а изменяющиеся условия климата вследствие глобального потепления снижают урожайность сельскохозяйственных культур, поэтому проблема стоит остро. Необходимо кормить все больше и больше людей.

В ходе исследовательской работы был найден фермент, внедрение которого в некоторые культуры позволит адаптировать их к изменению климата, что повысит урожайность и устойчивость растений.