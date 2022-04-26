Незабываемое путешествие в Пунта-Кана

Пунта-Кана – самый восточный Мыс Доминиканской республики, расположенный на кокосовом побережье Карибского моря. Это популярный туристический регион, известный своими необычными пляжами, покрытыми нежным белым песком. В регионе Пунта-Кана есть заповедник Индиана Ойес и экологический парк, поля для гольфа, великолепная Марина Кап-Кана и Парк Манати или необычный мангровый лес. На сайте https://www.sputnik8.com/ru/punta-cana можно узнать больше о путешествии.

Что ждет туристов?

Самыми красивыми пляжами региона Пунта-Кана признаны Арена Горда-Бич в Уверо-Альто, пляж Хунильо, пляж Макао и Пляж Бока-де-Маймон. Пунта-Кана порадует вас райским отдыхом, удивительной природой и множеством туристических достопримечательностей. Здесь очень хорошие условия для виндсерфинга, кайтсерфинга, водных лыж и дайвинга. Во время отдыха в Доминиканской Республике вы можете посетить Санто-Доминго (столицу Доминиканской Республики), отправиться на сафари по полуострову Самана, прогуляться под водопадом Эль-Лимон.

Когда ехать?

Доминиканская республика находится в зоне тропического климата. Это означает наличие двух сезонов дождей с мая по август и с ноября по декабрь. Однако это не означает, что это плохое время для отдыха в Доминиканской Республике. В сезон дождей мы можем ожидать сильных осадков всего на полчаса в течение дня. Самые жаркие месяцы в регионе Пунта-Кана май и октябрь. Выбирайте идеальное для себя время и отправляйтесь на другой конец света. В действительности это путешествие, которое вы запомните на всю жизнь.

Важная информация

Мы рекомендуем взять евро или доллары США и обменять их на местную валюту в банке, обменном пункте или отеле. Обменять деньги у тех, кто живет на улице, небезопасно.

В туристических центрах, как правило, можно платить также в долларах США и евро. Также можно оплатить кредитной картой.

Банкоматы доступны практически везде. Однако не рекомендуется использовать те, которые не расположены в туристической зоне.

Банки открыты с 8.30 до 15.00 или 18.00, по субботам и воскресеньям закрыты.

В отелях и общественных местах не рекомендуется пить водопроводную воду.

Доминиканские водители не соблюдают меры безопасности, поэтому при аренде автомобиля следует выбирать предложения со страхованием. Покупка туристической путевки позволит вам посетить невероятный курорт. В настоящее время это одно из самых популярных мест на планете. конечно же следует подготовиться.