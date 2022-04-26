 

УП – грузинский министр призвал Украину забыть обиды и не требовать санкций

26.04.2022, 15:35, Разное
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Грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти забыть обиды, вернуть посла в Тбилиси и не требовать введения санкций против России. Как передаёт «Украинская правда», министр отметил, что его страна находится на первом месте по объёму предоставления Украине гуманитарной помощи и делает всё возможное, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу свою поддержку.


AP

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против России. Как пишет «Украинская правда», по словам министра, Грузия делает максимум возможного, «чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу, что мы их поддерживаем».

Таким образом Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. В правительстве Грузии заявили, что страна находится на первом месте по объёму предоставления Украине гуманитарной помощи.

«Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, по моему мнению, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», — считает Бурчуладзе.

Он также отметил, что «формулирование, что Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильным». Он подчеркнул, что «Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям — ООН, Совету Европы и другим». В свою очередь, по его мнению, «глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь удручать население Грузии».

Как напоминает издание, президент Владимир Зеленский дал понять, что посол Украины не вернётся в Тбилиси без радикального изменения в действиях грузинских властей, которые сейчас, по его мнению, не демонстрируют дружественного отношения к Украине.



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