Independent – Трамп заявил, что угрожал Путину и запретил ему говорить о ядерном оружии

По словам бывшего президента США Дональда Трампа, во время пребывания на посту он угрожал РФ последствиями, если она предпримет действия против Украины. При этом, как приводит его заявления The Independent, ему также не нравилось, что российский лидер слишком часто говорит о ядерном оружии.



AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, пишет The Independent. По его словам, во время пребывания на посту президента он «грозился» Владимиру Путину, предупреждал его, что Кремль столкнётся с серьёзными последствиями, если нападёт на Украину.

«Я заявил ему, каким будет наш ответ, и он сказал: «Правда?» И я ответил: «Правда». Я грозился ему так, как ему ещё никто никогда не грозился», — приводит издание слова Дональда Трампа.

По его словам, он также раскритиковал Путина за то, что он постоянно использует «слово на букву Я». Как потом пояснил сам Трамп, речь о ядерном оружии. «Нет-нет, так нельзя. А он использует его ежедневно», — говорит Трамп.

Он отметил, что хотел бы ответить Путину: «Ядерного оружия у нас гораздо больше, оно гораздо, гораздо более мощное, и Вы не можете больше произносить это слово. Вы не можете больше использовать слово «ядерное»… А если используете, то будут проблемы».

Трамп и его соратники на протяжении нескольких недель говорят, что он бы был Путину более жёстким оппонентом, чем Байден. Но автор статьи пишет, что, скорее, наоборот, Трамп бы с большей охотой верил российским дипломатам. Он напоминает, что именно Трамп, стоя вместе с Путиным, публично опровергал данные американской разведки о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Он же положительно высказывался о стягивании российских сил к Донбассу для поддержания мира.

Трамп не раз критиковал американские СМИ, которые писали о его поддержке в адрес России, утверждал, что репортёры несправедливо утверждают, будто Трамп называл Путина «гением». «Чтобы быть точным, я назвал его укрепление на границе с Украиной гениальным, потому что я считал, что РФ будет легко получить хорошую сделку на переговорах».

«Проблема не в том, что Путин умный, а он, конечно, умный… Проблема в том, что наши лидеры идиоты… и до сих пор позволяют ему оставаться без ответа за этот балаган и нападки на человечество, — приводит автор статьи в The Independent слова Трампа. — Путин играет Байденом, как на барабане, и на это не очень-то приятно смотреть».