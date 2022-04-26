“Не упрекайте меня, я не предатель”: Максим Галкин высказался по поводу отъезда в Израиль

Юморист Максим Галкин столкнулся с критикой в свой адрес после того, как спешно покинул Родину и осудил решение российских властей о проведении спецоперации на Украине. Недавно артист сделал заявление, где объяснил, почему его не стоит причислять к предателям.

Разные понятия

Галкин пояснил: после того как он прокомментировал геополитическую ситуацию, стали массово отменяться его концерты в России. Юморист считает, что делалось это негласно, методом запугивания местных организаторов. Это был вовсе не бойкот со стороны зрителей, как пытались представить в СМИ. Дальше с артистом расторгли рекламные контракты. Он много потерял в деньгах.

Пользуясь вынужденным отсутствием занятости, Максим отправился в Израиль со своей семьей, где пребывает и по сей день. Здесь у него запланированы гастроли на предстоящее лето. Параллельно он поправляет здоровье. Как и его супруга Алла Пугачева, которая также объявила, что отправилась за границу на лечение.

Юморист попросил не упрекать его в предательстве, поскольку ничего подобного нет. Артист подчеркнул, что есть люди, которым он верен всегда, и поклонники его творчества в том числе. Максим пояснил, что он просто разделяет такие понятия как «Родина» и «власть».