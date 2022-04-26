Свободная блузка или пышное платье макси: стильные и удобные образы для мам

Рождение ребенка – это самое долгожданное и радостное событие в жизни любой женщины. Но в послеродовой период у нее может совершенно не оставаться времени для себя. Возможно, не захочется выбирать красивую одежду и она будет надевать что под руку попадет. Делать этого ни в коем случае не следует. Первые недели после родов являются очень важными в психологическом плане не только для малыша, но и для мамы. Поэтому так необходимо красиво и комфортно одеваться. Мы поможем вам создать комфортные и стильные образы.

Об одежде для мам в послеродовой период

Женщина, у которой есть маленький ребенок, прекрасно знает, что забот и хлопот по домашнему хозяйству становится гораздо больше. В этот период особенно важным становится то, как вы выглядите. Ведь от этого напрямую зависит настроение и мамы, и малыша. Если женщина целый день будет носить пижаму или старый халат, то позитивной энергии ей это точно не добавит. А соответственно, и ребенку. Для повышения самооценки необходимо всегда хорошо выглядеть. Предлагаем вам включить в свой гардероб несколько комфортных, практичных и стильных вещей.

Эластичные черные легинсы

Каждой мамочке просто необходимо иметь такую одежду. В легинсах вам будет удобно и легко справляться со всеми обязанностями по уходу за малышом и домом. Их можно будет носить в любое время года, подобрав подходящую одежду и обувь. К тому же и пятна, которые могут появиться при осваивании новой роли мамы, легче будет отстирать. Легинсы с успехом заменят джинсы, ведь они не будут слишком сильно стягивать вашу фигуру. Среди достоинств такой одежды можно назвать немнущуюся ткань, универсальность и разнообразие моделей. Вы сможете подобрать вариант как для офиса, так и для вечернего выхода. Носить легинсы можно с блузками, юбками, платьями, рубашками и другими вариантами одежды. Подобрав подходящий верх, вы будете чувствовать себя не только женственно, но и комфортно.

Легкая свободная блузка

После родов женщине более комфортно будет в легкой свободной одежде, не стесняющей ее движений. Особенно это важно при грудном вскармливании. Топы и слишком узкую одежду следует пока отложить, вам в ней будет совершенно некомфортно. Обратите внимание на легкую блузку. В такой одежде при необходимости вы можете даже легко накормить малыша. Блузку выбирайте ярких расцветок, чтобы она поднимала вам настроение.

Платье макси

В нем вам будет комфортно не только дома, но и на прогулке. Платьев никогда не бывает много, ведь они добавляют женственности и очарования. Вы можете выбирать самые разные модели, но предпочтительнее остановиться на длинном платье. Женщина в нем всегда вызывает восхищенные взгляды. Подберите платье из легкой, мягкой ткани, чтобы вам в нем было также и комфортно. А если ваш ребенок на грудном вскармливании, то рекомендуем остановить свой выбор на модели с удобным вырезом в области груди.

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Если хотите придать стилю больше легкости и воздушности, то выбирайте фасоны с различными оборками, драпировками и плиссировкой. В таких платьях вы будете прекрасно выглядеть. Можно выбрать модель с акцентом на талии, если позволяют особенности фигуры. В наступившем сезоне они на пике моды.

Комбинезон

Это настолько практичная вещь, что не удивимся, если она станет одной из ваших любимых. К достоинствам комбинезона следует отнести свободный крой и регулируемые бретели. Он идеально подходит как худеньким, так и пышнотелым дамам. К комбинезону подойдет белая или цветная футболка, рубашка или романтичная блузка. Выбирайте исходя из ваших предпочтений.

Рубашка на пуговках

Вам обязательно понадобится легкая, свободная рубашка из хлопка или льна. В ней легко и быстро можно будет накормить ребенка, а также вам не будет жарко. К рубашке можно подобрать любимые джинсы или легинсы.