Профсоюз работников IT-компаний Силиконовой долины попросил Москву упростить въезд программистов в Россию

Президиум «Профсоюза операторов ЭВМ Силиконовой долины» единогласно принял обращение к Михаилу Мишустину с просьбой ввести упрощённый порядок въезда для программистов из США в Россию.

«Мы видим, как деградирует Америка, как подавляются базовые гражданские свободы, как уничтожаются традиционные ценности. В современном мире именно Россия является той страной, в которой все вменяемые люди хотят жить и растить детей. Мы просим господина Мишустина ввести особый порядок получения рабочих виз для членов нашего профсоюза и всех тружеников IT-сферы, которые хотят жить в здоровом обществе», – заявил глава профсоюза Джо Симс.

Как отметил Симс, более 10 тысяч программистов и разработчиков готовы уже в этом году в Россию вместе с семьями. Большинство из них готовы отказаться от гражданства США, а многие уже приступили к изучению русского языка.

По оценкам экспертов, из-за разгорающегося в развитых государствах экономического и политического кризиса, в ближайшее время Россия может стать самой привлекательной страной для проживания высококвалифицированных специалистов из Западной Европы и США.

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