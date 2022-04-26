 

Стало известно о массовом заболевании гепатитом детей в Британии

26.04.2022, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство по здравоохранению Великобритании занимается расследованием 111 случаев внезапного воспаления печени среди детей в возрасте до 10 лет и младше по всей стране с января этого года.

Предварительные данные расследования показали, что у заболевших не были обнаружены обычные вирусы, которые вызывают гепатит А и Е. Случаи преимущественно были у детей младше пяти лет c такими первоначальными симптомами, как диарея и тошнота, за которыми проявлялась желтуха, передает РИА «Новости».

Расследование не выявило связи этих случаев с вакциной от коронавируса. Предполагается, что рост тяжелых случаев гепатита может быть связан с аденовирусной инфекцией, но расследование этих случаев все еще продолжается.

Среди 111 выявленных случаев 81 был зарегистрирован в Англии, 14 – в Шотландии, 11 – в Уэльсе и пять – в Северной Ирландии.

Между тем, по словам заместителя министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, случаи острого гепатита неизвестного происхождения у детей могут быть связаны с аденовирусной инфекцией.

Он рассказал, что в Италии сообщалось примерно о десятке таких случаев, однако «подтверждены были три случая заболевания». Кроме того, была проведена одна пересадка печени.

«Нет никакой связи ни с коронавирусом, ни с вакциной от ковида. Наиболее вероятной гипотезой представляется аденовирус, который обычно не вызывает гепатит, но в сочетании с другой инфекцией или с другими факторами может вызвать повреждение печени», – цитирует ТАСС Силери.

Замминистра уточнил, что «в большинстве случаев были выявлены положительные результаты тестов на аденовирус». Вместе с этим он добавил, что «этого недостаточно для установления» точной связи.

До настоящего времени европейское бюро ВОЗ сообщило о 169 случаях тяжелого гепатита неизвестной этиологии (не выявлены известные вирусы гепатита) у детей в возрасте от одного месяца до 16 лет в 12 странах.

Ранее педиатр, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в условиях пандемии COVID-19 остается опасность от других болезней, среди них корь, краснуха, паротит, коклюш, столбняк, дифтерия. Родителям дошкольников не стоит забывать об этих угрозах и пренебрегать вакцинацией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / У Меркель закончились полномочия канцлера ФРГ. Ее попросили продолжить деятельность до избрания нового правительства

08.02 / Французский эксперт – современная политическая экология только вредит окружающей среде

21.10 / Палица: Коррупционные схемы и отсутствие государственной поддержки не дают развиваться отечественному производству

25.10 / Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тыс. рублей в месяц

15.10 / “Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали”. Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах

03.05 / В постели, бассейне, на отдыхе в Мексике и на лугу. Пять самых откровенных фото Каменских

13.07 / Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

05.08 / МОК не понравилась реакция российского ТВ на трансгендера-штангистку

24.09 / Глава Минэкономики Германии вступился за «Северный поток – 2»

01.07 / Рада ввела электронные документы для гарантийного обслуживания техники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика