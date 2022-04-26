Стало известно о массовом заболевании гепатитом детей в Британии

Агентство по здравоохранению Великобритании занимается расследованием 111 случаев внезапного воспаления печени среди детей в возрасте до 10 лет и младше по всей стране с января этого года.

Предварительные данные расследования показали, что у заболевших не были обнаружены обычные вирусы, которые вызывают гепатит А и Е. Случаи преимущественно были у детей младше пяти лет c такими первоначальными симптомами, как диарея и тошнота, за которыми проявлялась желтуха, передает РИА «Новости».

Расследование не выявило связи этих случаев с вакциной от коронавируса. Предполагается, что рост тяжелых случаев гепатита может быть связан с аденовирусной инфекцией, но расследование этих случаев все еще продолжается.

Среди 111 выявленных случаев 81 был зарегистрирован в Англии, 14 – в Шотландии, 11 – в Уэльсе и пять – в Северной Ирландии.

Между тем, по словам заместителя министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, случаи острого гепатита неизвестного происхождения у детей могут быть связаны с аденовирусной инфекцией.

Он рассказал, что в Италии сообщалось примерно о десятке таких случаев, однако «подтверждены были три случая заболевания». Кроме того, была проведена одна пересадка печени.

«Нет никакой связи ни с коронавирусом, ни с вакциной от ковида. Наиболее вероятной гипотезой представляется аденовирус, который обычно не вызывает гепатит, но в сочетании с другой инфекцией или с другими факторами может вызвать повреждение печени», – цитирует ТАСС Силери.

Замминистра уточнил, что «в большинстве случаев были выявлены положительные результаты тестов на аденовирус». Вместе с этим он добавил, что «этого недостаточно для установления» точной связи.

До настоящего времени европейское бюро ВОЗ сообщило о 169 случаях тяжелого гепатита неизвестной этиологии (не выявлены известные вирусы гепатита) у детей в возрасте от одного месяца до 16 лет в 12 странах.

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