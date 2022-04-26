 

Россия заявила о заинтересованности участия ООН в оказании помощи жителям Украины

26.04.2022, 15:10, Новости дня
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Российская сторона заинтересована взаимодействием с ООН при оказании помощи гражданскому населению Украины, сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Мы заинтересованы сотрудничать с коллегами из ООН и с коллегами из Международного комитета Красного Креста в том, что касается дополнительных усилий по облегчению страданий и участи гражданского населения [Украины]», – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее РФ распространила в СБ ООН свидетельства подготовки Киевом постановочных провокаций с использованием химического, биологического и тактического ядерного оружия. Украинская сторона планировала позже обвинить в этом Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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