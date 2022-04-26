Путин: Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства

Президент РФ Владимир Путин на награждении олимпийских чемпионов заявил, что российская фигуристка Камила Валиева вывела этот вид спорта на высоту настоящего искусства.

«Она (Камила Валиева) вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – передает слова президента РИА «Новости».

26 апреля Валиева отмечает день рождения, президент предложил поздравить спортсменку. «У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно», – сказал Путин.

Вместе с тем глава государства отметил, что виртуозные прокаты российских фигуристок остаются недостижимыми для соперниц.

«Уже третью Олимпиаду подряд у РФ – абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», – сказал он.

На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Победительницей Олимпиады в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебро в этой дисциплине выиграла Александра Трусова.

В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.

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