 

Путин: Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства

26.04.2022, 15:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на награждении олимпийских чемпионов заявил, что российская фигуристка Камила Валиева вывела этот вид спорта на высоту настоящего искусства.

«Она (Камила Валиева) вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – передает слова президента РИА «Новости».

26 апреля Валиева отмечает день рождения, президент предложил поздравить спортсменку. «У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно», – сказал Путин.

Вместе с тем глава государства отметил, что виртуозные прокаты российских фигуристок остаются недостижимыми для соперниц.

«Уже третью Олимпиаду подряд у РФ – абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», – сказал он.

На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Победительницей Олимпиады в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебро в этой дисциплине выиграла Александра Трусова.

В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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