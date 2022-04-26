Лавров: Без права вето в Совбезе ООН пойдет вразнос

Организация Объединенных Наций нуждается в праве вето, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето.

«Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что сама резолюция, что уже было оговорено, не имеет отношения, и не будет влиять каким-либо образом на переговоры по реформе Совбеза ООН.

Также Лавров во вторник отмечал, что российская сторона заинтересована взаимодействием с ООН при оказании помощи гражданскому населению Украины.

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