 

Лавров: Без права вето в Совбезе ООН пойдет вразнос

26.04.2022, 15:10, Новости дня
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Организация Объединенных Наций нуждается в праве вето, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве вето.

«Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что сама резолюция, что уже было оговорено, не имеет отношения, и не будет влиять каким-либо образом на переговоры по реформе Совбеза ООН.

Также Лавров во вторник отмечал, что российская сторона заинтересована взаимодействием с ООН при оказании помощи гражданскому населению Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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