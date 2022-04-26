 

Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя»

26.04.2022, 15:10, Новости дня
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Горсовет лишил украинского боксера Александра Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.

«Да, Усика лишили звания «Почетный житель Симферополя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы горсовета.

Отмечается, что Усик был представлен к званию в 2012 году «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте».

Напомним, 20 апреля парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич.

До этого украинский боксер назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов, фотографирующихся с коллегами из России. В конце марта Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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