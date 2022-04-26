Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя»
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Горсовет лишил украинского боксера Александра Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
«Да, Усика лишили звания «Почетный житель Симферополя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы горсовета.
Отмечается, что Усик был представлен к званию в 2012 году «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте».
Напомним, 20 апреля парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич.
До этого украинский боксер назвал «немножко больными» критиков украинских спортсменов, фотографирующихся с коллегами из России. В конце марта Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.
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