Красивый Эммануэль – Личное мнение
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В эти выходные во Франции прошёл второй тур президентских выборов. Главой государства остался красивый Эммануэль.
Раз в месяц он делает фотосессии, вот он — свеженький:
Фото: Соцсети
Некоторые несознательные граждане считали, что лучше бы победила Маринка Ле Пен. В корне не соглашусь с этим.
Франция — страна красивых мужчин. Их так много, что у любой женщины, в отличие, например, от нас, есть шанс выйти замуж.
Причём, не за абы кого, не за плохонького, но своего, а за красивого мужика, в котором прекрасно всё — и причёска, и взгляд, и свитер, и вообще.
Я вообще считаю, что каждый должен пожить во Франции.
Женщины — чтобы ощутить свою востребованность и привлекательность. Галантное отношение, увидеть в глазах противоположного пола вожделение — то, что обычная среднестатистическая тётка не видела отродясь.
Мужчинам тоже полезно — может, начнут чаще мыть голову? Сбросят пивное брюшко, займутся спортом и вступят в конкурентную борьбу за женщин.
Это не плохо, а хорошо. Улучшатся манеры, здоровье и внешний вид. Как следствие, поднимется самооценка.
Расписывать про то, что Франция — чудесная страна с высоким уровнем жизни, великим историческим наследием и виноградниками, не имеет смысла. Сами всё знаете.
И, кстати, пожить там совсем несложно. Агентство Mircare предлагает получить ВНЖ во Франции на 4 года.
Passport Talent – это упрощенная и ускоренная процедура получения вида на жительство во Франции.
Виза автоматически распространяется на супругу/супруга, несовершеннолетних детей и недееспособных родителей заявителя. Члены семьи получают право на официальное трудоустройство, бесплатное образование и прочие привилегии, доступные гражданам Евросоюза.
В Mircare вам подготовят все формальные основания, бизнес-план, соответствующий всем критериям программы. Всё под ключ, от вас — только желание.
Заключив договор (в Mircare — всё только официально), вы гарантированно получите ВНЖ. Можно сделать всё даже с друзьями-единомышленниками — в один кейс включить и товарищей. В этом случае сумма делится на несколько человек, и всё получается намного дешевле.
С помощью юристов из Mircare за 3-4 месяца вы получите ВНЖ на 4 года с правом продления, а через пять лет, если захотите, можно получить и гражданство при минимальных усилиях. При этом, члены семьи не просто тоже получают ВНЖ и право находиться во Франции, но могут и официально трудоустроиться, работать и получать зарплату.
Само собой, виза «Паспорт-Талант» позволяет свободно передвигаться страны Шенгенской зоны и Европейского союза.
Специалисты Mircare не только проконсультируют вас, но и проведут за ручку по всем этапам получения ВНЖ, на сайте даже есть пошаговый план, который можно скачать.
Это важно, потому что разобраться самостоятельно очень сложно, особенно если у вас нет опыта.
В общем, почитайте — по-моему, хороший вариант.
В какой бы стране вы хотели пожить — с пользой для себя, разумеется?
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Источник: Лена Миро
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