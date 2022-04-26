 

Красивый Эммануэль – Личное мнение

26.04.2022, 14:40, Разное
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В эти выходные во Франции прошёл второй тур президентских выборов. Главой государства остался красивый Эммануэль.

Раз в месяц он делает фотосессии, вот он — свеженький:


Фото: Соцсети

Некоторые несознательные граждане считали, что лучше бы победила Маринка Ле Пен. В корне не соглашусь с этим.

Франция — страна красивых мужчин. Их так много, что у любой женщины, в отличие, например, от нас, есть шанс выйти замуж.

Причём, не за абы кого, не за плохонького, но своего, а за красивого мужика, в котором прекрасно всё — и причёска, и взгляд, и свитер, и вообще.

Я вообще считаю, что каждый должен пожить во Франции.

Женщины — чтобы ощутить свою востребованность и привлекательность. Галантное отношение, увидеть в глазах противоположного пола вожделение — то, что обычная среднестатистическая тётка не видела отродясь.

Мужчинам тоже полезно — может, начнут чаще мыть голову? Сбросят пивное брюшко, займутся спортом и вступят в конкурентную борьбу за женщин.

Это не плохо, а хорошо. Улучшатся манеры, здоровье и внешний вид. Как следствие, поднимется самооценка.

Расписывать про то, что Франция — чудесная страна с высоким уровнем жизни, великим историческим наследием и виноградниками, не имеет смысла. Сами всё знаете.

И, кстати, пожить там совсем несложно. Агентство Mircare предлагает получить ВНЖ во Франции на 4 года.

Passport Talent – это упрощенная и ускоренная процедура получения вида на жительство во Франции.

Виза автоматически распространяется на супругу/супруга, несовершеннолетних детей и недееспособных родителей заявителя. Члены семьи получают право на официальное трудоустройство, бесплатное образование и прочие привилегии, доступные гражданам Евросоюза.

В Mircare вам подготовят все формальные основания, бизнес-план, соответствующий всем критериям программы. Всё под ключ, от вас — только желание.

Заключив договор (в Mircare — всё только официально), вы гарантированно получите ВНЖ. Можно сделать всё даже с друзьями-единомышленниками — в один кейс включить и товарищей. В этом случае сумма делится на несколько человек, и всё получается намного дешевле.

С помощью юристов из Mircare за 3-4 месяца вы получите ВНЖ на 4 года с правом продления, а через пять лет, если захотите, можно получить и гражданство при минимальных усилиях. При этом, члены семьи не просто тоже получают ВНЖ и право находиться во Франции, но могут и официально трудоустроиться, работать и получать зарплату.

Само собой, виза «Паспорт-Талант» позволяет свободно передвигаться страны Шенгенской зоны и Европейского союза.

Специалисты Mircare не только проконсультируют вас, но и проведут за ручку по всем этапам получения ВНЖ, на сайте даже есть пошаговый план, который можно скачать.

Это важно, потому что разобраться самостоятельно очень сложно, особенно если у вас нет опыта.

В общем, почитайте — по-моему, хороший вариант.

В какой бы стране вы хотели пожить — с пользой для себя, разумеется?

Источник: Лена Миро



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