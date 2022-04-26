Правильного питания не бывает. Семь мифов о похудении, в которые люди до сих пор верят и продолжают накапливать лишние килограммы

Похудение – процесс, который требует не только силы воли, но и осознанности. Многие из тех, кто стремится сбросить лишний вес, верят распространенным заблуждениям о питании. И, следуя этим мифам, не сбрасывают, а накапливают лишние килограммы. Какие факты о похудении являлся ложными?

Правильное питание – это трудно, дорого и невкусно

Не надо воспринимать приготовление полезной еды как что-то сверхъестественное и малодоступное. Тем более что такие блюда обычно быстрые и простые. Чтобы потушить куриную грудку с гречневой крупой, понадобится всего полчаса. А чтобы заправить бульон овощами, требуется не более 20 минут. А если они замороженные, понадобится еще меньше времени. Можно правильно питаться даже при плотном рабочем графике.

Вечером можно всего за 3 минуты собрать контейнер с полезной едой. В качестве перекусов рекомендуются нарезанные овощи, нежирный йогурт, свежие или сушеные фрукты, ягоды.

В современных магазинах есть широкий ассортимент продуктов на любой вкус и кошелек. Чтобы не переплачивать, следует внимательно читать состав товара. И если цена продукта высока, заменить его более дешевым аналогом. Здоровое питание – это обычная еда: курица, индейка, яйца, овощи, молочная продукция, постное мясо, орехи, крупы, рыба, ягоды и фрукты. Кроме того, люди, которые придерживаются принципов правильного рациона, избавляют себя от лишних трат. Ведь они не покупают полуфабрикатов, выпечки, чипсов и другой вредной еды.

Многим кажется, что правильное питание – это скучное меню. Напротив, здоровый рацион может быть разнообразным и вкусным, если хозяйка проявляет фантазию. Блюда из мяса, круп, рыбы и птицы следует дополнять специями, зеленью, домашними соусами. Существует много рецептов полезной выпечки, пасты, десертов.

Соль – запрещенный продукт

Это не только ложное, но и опасное для здоровья заблуждение. Соль нельзя исключать из рациона. Она необходима для нормальной деятельности организма. Соль удерживает влагу в клетках тела и помогает сохранять нормальный водный баланс. При желании обычную соль можно заменить гималайской. В любом случае этот продукт надо употреблять в умеренном количестве.

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Черный хлеб полезнее пшеничного

Белый хлеб действительно обладает высокой калорийностью. Он готовится из муки высшего сорта. Тем, кто хочет похудеть, такой продукт не подходит. Черный хлеб пекут из цельнозерновой муки или отрубей. Но этот продукт не всегда полезен. Приобретая черный хлеб, надо обращать внимание на его состав. Ведь часто при изготовлении такой выпечки используется не слишком полезная мука высшего сорта.

Без ежедневных тренировок нельзя сбросить лишний вес

Это неверно. Исследования доказали, что всего 2,5 часа прогулок в неделю помогают за месяц уменьшить объем талии примерно на два с половиной сантиметра. Похудеть можно еще быстрее, если умеренные тренировки станут ежедневными и человек будет соблюдать принципы здорового рациона.

Напротив, если не придерживаться правильного рациона, тренировки не дадут желаемого результата. Конечно, мышцы станут более подтянутыми. Но количество жировой ткани не уменьшится. Ведь человек будет употреблять много калорийной еды.

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Обезжиренные продукты помогают похудеть

Многие, употребляя такую пищу, ошибочно думают, что им удастся быстро сбросить лишний вес. Однако нехватка жиров в составе продуктов влияет на вкусовые качества. Чтобы сделать такую еду более аппетитной и привлекательной, производители используют сахар и искусственные добавки, которые повышают ее калорийность. Упаковка обезжиренного йогурта по своей энергетической ценности равна аналогичному продукту с содержанием липидов 3,5 процента. А еще такие продукты не обеспечивают организм полезными веществами, например, витаминами А и D. Медики советуют отдавать предпочтение молочным изделиям с содержанием жира 2-3 процента.

Чтобы похудеть, надо употреблять не меньше 2 литров воды в день

Это распространенный совет, которому не надо следовать. И вот почему. Оптимальный объем жидкости, который нужно употреблять человеку, зависит от таких факторов, как вес, особенности рациона, температура воздуха, интенсивность физических нагрузок. В среднем на килограмм веса должно приходиться около 40 г воды. Не надо пить через силу. Иначе это приведет к отечности.

Детокс – отличный способ похудения

Многие убеждены, что чистка организма от вредных веществ улучшает самочувствие и помогает расстаться с лишними килограммами. На самом деле, если у человека нет интоксикации или серьезных патологий, его тело без труда избавляется от шлаков. Биодобавки и диета на основе смузи для этого не нужны.

Чтобы сбросить лишние килограммы и сохранить результат, необходимо внимательно относиться к своему здоровью и рациону. Не нужно сверхъестественных усилий. Тому, кто хочет избавиться от лишнего веса, требуется дисциплина и гибкость мышления. Прежде чем следовать каким-либо рекомендациям, надо сначала убедиться в их достоверности.