Володин заявил о необходимости признать Украину террористическим государством

ФСБ России пресекло деятельность экстремистской группировки и предотвратило ее покушение на нескольких российских журналистов, в том числе Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева. Об этом 25 апреля сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что происходящее доказывает – Украина встала на скользкий путь. В своем телеграм-канале спикер Госдумы отметил необходимость признать Незалежную террористическим государством.

По словам Володина, направляя агрессию против своих же граждан, Киев перешел к покушению и на граждан других государств. Спикер подчеркнул, что к таким действиям привело следование неонацистской идеологии.

“Необходимо признать: Украина — террористическое государство”, – написал Володин.

Он также отметил, что ответственность за происходящее должен понести украинский лидер, а случай с планировавшимся покушением на известных российских журналистов лишь в очередной раз доказывает верность решения о начале спецоперации по денацификации Украины.

Ранее Володин объяснил, почему спецоперация на Украине до сих пор продолжается.