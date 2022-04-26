 

Роскосмос запланировал начать запуск спутников «Беркут» с 2025 года

26.04.2022, 13:45, Новости дня
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Роскосмос планирует начать запуск космических аппаратов группировки «Беркут» с 2025 года, сообщил первый замглавы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

«Обзорные аппараты «Беркут» – надеемся с 2025 года начать их запуск», – передает ТАСС слова Урличича на Международном навигационном форуме «Сфера».

Группировка будет включать в том числе высокодетальные аппараты, связные для сокращения времени доставки сигнала и радиолокационные аппараты. Эти группировка войдет в программу «Сфера». По словам Урличича, в настоящий момент уже идет разработка не только спутников, но и абонентского оборудования.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в рамках программы «Сфера» количественный и качественный потенциал спутниковой группировки РФ будет существенно расширен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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