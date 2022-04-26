Москва предупредило об ответе Токио на расширение масштаба учений США и Японии

Москва по дипломатическим каналам предупредила Токио, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии вблизи российских границ будет вынуждена принимать ответные меры для обеспечения своей обороноспособности, сообщил замглавы МИД Игорь Моргулов.

«Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе. Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер. При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается «активностью» Вооруженных Сил РФ на Дальнем Востоке», – передает РИА «Новости» слова Моргулова.

«Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам. Там должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики РФ будет предпринимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности», – добавил замминистра.

По его словам, планам превратить формат Quad (Индия, Австралия, Япония и США) в прообраз «азиатской НАТО» не суждено сбыться.

«Убежден, что замыслам тех «политинженеров», которые хотели бы видеть в нем прообраз азиатской НАТО на основе «индо-тихоокеанской» солидарности, зеркальной евроатлантическому альянсу, не суждено сбыться», – сказал Моргулов.

Одна из причин – неоднородность состава Quad, подчеркнул замминистра.

«США, Австралия и Япония продолжают спекулятивно позиционировать в одном ряду с собой Индию, но, как гласит восточная мудрость, «спят на одной подушке, да видят разные сны». В Москве, которую с Нью-Дели связывают тесные, проверенные временем отношения особо привилегированного стратегического партнерства, хорошо знают о независимой внешней политике Индии, неприемлемости для неё участия в закрытых военно-политических объединениях, тем более антироссийской направленности», – сообщил Моргулов.

«Другой фактор – неприятие абсолютным большинством стран в Азии перспектив переноса к своему порогу конфликтного потенциала, имманентного блоковым объединениям. Желающих быть втянутыми в конфронтацию, на которую США и их союзники готовы пойти, прежде всего, ради сдерживания стремительно развивающегося Китая, среди ответственных государств региона не найти», – резюмировал замминистра.

Ранее газета Nikkei сообщила, что совместные учения вооруженных сил Японии и США планируются осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо.

Напомним, 15 апреля ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты.

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