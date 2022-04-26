ГП предложила запретить любую используемую в экстремистских целях символику

Генпрокурор Игорь Краснов предложил ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в экстремистских целях.

«Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг Георгиевской ленты, которая, бесспорно, является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях (флаги, значки и др.). Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование», – передает РИА «Новости» слова Краснова в ходе выступления с отчетом в Совете Федерации.

Ранее в общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34.

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