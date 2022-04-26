 

Мнение: Россия поможет Приднестровью?

26.04.2022, 13:41, Разное
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Вчера в Приднестровье из гранатометов обстреляли здание МГБ в Тирасполе, а сегодня с утра взорвали две вышки связи, которые ретранслировали сигналы российских радиостанций.

Конечно же, это случайное совпадение, что ситуация в Приднестровье обострилась после того, как российский генерал-майор Рустам Миннекаев то ли проговорился, то ли поторопился заявить, что одной из целей России во «второй фазе спецоперации» на Украине – это «выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Сегодня стало известно, что Кремль, оказывается, очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, а поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так сказал: «Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность».

Меня ничуть не удивит, если в ближайшие дни, а то и часы, власти Приднестровья от имени всего народонаселения обратятся к властям России с просьбой оградить простых людей от происков негодяев, которые хотят спровоцировать в Приднестровье кровопролитие. А  Россия тут же поможет…

Поможет?

Фотография взорванной телевышки отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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