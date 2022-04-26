 

Мнение: Развивать ядерные силы на максимальной скорости

26.04.2022, 13:20, Разное
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Ким Чен Ын поделился своим мнением относительно перспектив северокорейской ядерной дубинки.

1. От ядерного оружия Северная Корея не откажется.
2. Северная Корея будет предпринимать серьезные усилия для развития и наращивания своих ядерных сил "на максимальной скорости".
3. Северная Корея должна быть готовой использовать ядерное оружие в любой момент в интересах сдерживания враждебных стран.
4. Основная задача ядерного оружия КНДР, обеспечение безопасности и предотвращение войны. Но его цели могут быть не только в этом.

В целом, КНДР очевидно от ядерной дубинки не откажется, а будет развивать ее количественно и качественно.
Как и ранее КНДР не намерена применять ядерное оружие первой, за исключением прямых атак на КНДР, где опция применения ядерного оружия в ответ на обычное нападение рассматривается как рабочий вариант.

Все переговоры про "денуклеаризацию" не стоят и выеденного яйца. КНДР успешно создала полноценный ядерный арсенал + МБР, попутно заболтав тему на переговорах, покуда все привыкали к мысли, что у Пхеньяна есть свое ядерное оружие и средства его доставки средней и большой дальности. Теперь все это часть реальности. И в условиях разрушенного миропорядка нет ни одной разумной причины, по которой КНДР откажется от ядерного оружия, которое является лучшей гарантией того, что на нее не нападут. Сестра Ким Чен Ына дважды за прошедший месяц давала это понять Южной Корее, указывая, что угрозы нападения на Северную Корею, могут очень плохо закончится для Сеула.

Окружающим вряд ли стоит волноваться насчет того, что КНДР на кого-нибудь первой нападет – страна полноценно не воевала с 1953 года и живет по принципу – просто не лезьте к нам. Куда как большую проблему могут создать попытки нападения США и их сателлитов на КНДР с целью смены режима. В этом случае ядерные грибы в регионе могут стать реальностью. В остальном же, КНДР живя в тени Китая и имея в запасе ядерное оружие, может вполне успешно пройти через этап трансформации текущего мироустройства, тем более, что Ким Чен Ын делом показал, что сливать дело своего отца и деда он не собирается.

Источник: Colonel Cassad



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