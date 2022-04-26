Мужчина застрелил двух детей и няню в детсаду

В Ульяновской области произошла стрельба в детском саду, четыре человека погибли. По информации СМИ, среди убитых – двое детей.

Вооруженный мужчина зашел в детский сад, где убил двух детей и няню, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в поселка Вешкайма во время “тихого часа”, мотивы нападавшего не известны.

Власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в детском саду и сведения о нескольких погибших.

– Подтверждаем акт стрельбы и факт наличия четырех тел, – сообщил представитель регионального правительства.

По предварительным данным, мужчина стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

– Мужчина имел все необходимые документы и лицензии на ружье ИЖ-27. Он был охотником и приобрел ружье легально, – рассказал собеседник. По предварительным данным, это местный житель, которому было 68 лет. Причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.