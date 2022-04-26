В “Термы” Александра Удодова едут за главным

В “ТЕРМЫ” ЗА ГЛАВНЫМ

Рост интереса к здоровым турам отмечают на кубанском бальнеолечебном курорте “Термы” бизнесмена Александра Удодова, самом крупном частном проекте в сегменте оздоровительного туризма за последние годы. В списке туристических приоритетов россиян родные просторы сменили зарубежье, а санатории отбирают популярность у отелей. Мы стали больше путешествовать по стране и все чаще выбираем поездки за здоровьем. Таковы первые итоги весеннего туристического сезона.

ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР

Майские праздники на подходе и соскучившиеся по теплым денькам и свежему воздуху россияне планируют как можно больше времени проводить вне дома – на природе, на даче или в путешествиях. Те, кто собирается путешествовать, ориентируются по большей части на внутренние маршруты. По данным ресурса Travelata.ru, по России поедут 63% “майских” туристов. Это рекорд. Есть и другие новости. Пляжный отдых, который раньше был хитом продаж, сейчас менее востребован, некоторые отели у моря так и останутся полупустыми. Зато путевки в санатории идут нарасхват. Интерес по ряду объектов в марте превысил допандемийные показатели на 5-10%. Например, на термальном курорте бизнесмена Александра Удодова фиксируют растущий спрос с начала весны, а концу марта все места на майские праздники были забронированы.

При этом здравница не пользуется государственной поддержкой по программе кэшбэка, которая дополнительно стимулирует бронирование.

Поездки за здоровьем стали модными, в авангарде этой моды термальные курорты и бальнеотерапия. Россия богата минеральными горячими источниками, но пока далеко не все из них доступны для туристов. Хороших мест для бальнеолечения в перспективе должно быть гораздо больше. Сейчас в топ-25 термальных источников, наряду с кубанскими “Термами” Александра Удодова, входят 4 здравницы в Краснодарском крае (“Горячий Ключ”, “Мацеста”, “Лаба”, “Тавуш”), 4 в Ставропольском крае (“Долина гейзеров”, “Цунами”, “Бесстыжие ванны в Пятигорске”, “Суворовские термальные источники”), 3 в Тюменской области (“Верхний бор”, “Волна”, “Тобольск”), 3 в Бурятии (“Жемчуг”, “Гоуджекит”, “Хакусы”), 3 на Камчатке (“Апачинские источники”, “Малкинские горячие источники”, “Зеленовские озерки”), 2 в Кабардино-Балкарии (“Аушигер”, “Гедуко”). Есть хорошие санатории в Свердловской и Саратовской областях, в Алтайском крае и ряде других регионов.

Самым молодым в этом списке является бальнеолечебный проект бизнесмена Александра Удодова. Здравница открылась осенью 2019 года на месте разрушенного в девяностые советского санатория. “Термы” славятся уникальным высокоминерализованным источником, который поднимается с глубины в несколько километров и рекомендован медиками для лечения более сотни различных заболеваний. Бизнесмен Александр Удодов получил известность несколько лет назад после успешного запуска агрокомпании “Грибная радуга” в Курской области, которая за короткое время стала лидером отечественного грибного рынка.

КЛЕОПАТРА РЕКОМЕНДУЕТ

О том, что горячие природные источники помогают от различных недугов и восстанавливают силы, люди узнали еще в глубокой древности. В той же Турции на развалинах античного города Иераполис неподалеку от природной достопримечательности Памуккале расположен естественный бассейн с термальной водой и обломками античных колонн на дне, в котором принимала ванны для здоровья и красоты египетская царица Клеопатра. Легенда, скажите вы. Насчет Клеопатры, скорее всего, действительно легенда. Но целительные эффекты природных горячих вод это факты, которые описывает Гиппократ и другие античные авторы. Сегодня об этом же пишут в социальных сетях гости бальнеолечебного курорта Александра Удодова и других подобных здравниц. Люди делятся тем, как избавились от болей в позвоночнике, прекратили принимать антигипертоники, забыли про артериальные качели, преодолели инвалидность, крепко встали на ноги и расправили плечи.