В РФ за сутки госпитализировали 3,1 тыс. человек с коронавирусом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
За минувшие сутки в РФ госпитализировали 3161 человек, на 184,3% больше по сравнению с 25 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Выписано в связи с выздоровлением 11 899 человек, на 34,4% больше по сравнению с 25 апреля; выявлено 7107 новых случаев COVID-19; подтверждено 176 летальных исходов», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
Днем ранее сообщалось о госпитализации 1112 человек с коронавирусом.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет