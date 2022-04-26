В РФ за сутки госпитализировали 3,1 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 3161 человек, на 184,3% больше по сравнению с 25 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выписано в связи с выздоровлением 11 899 человек, на 34,4% больше по сравнению с 25 апреля; выявлено 7107 новых случаев COVID-19; подтверждено 176 летальных исходов», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 1112 человек с коронавирусом.

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