 

В РФ за сутки госпитализировали 3,1 тыс. человек с коронавирусом

26.04.2022, 10:59, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ госпитализировали 3161 человек, на 184,3% больше по сравнению с 25 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выписано в связи с выздоровлением 11 899 человек, на 34,4% больше по сравнению с 25 апреля; выявлено 7107 новых случаев COVID-19; подтверждено 176 летальных исходов», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 1112 человек с коронавирусом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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