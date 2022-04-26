Участницу Pussy Riot Марию Алехину объявили в розыск по уголовной статье

МВД объявило в розыск по статье УК участницу Pussy Riot Марию Алехину, следует из базы розыска министерства.

«Алехина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК», – передает ТАСС текст ориентировки в базе без уточнения статьи.

В сентябре Преображенский районный суд Москвы приговорил Алехину к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в столице.

Напомним, 21 апреля Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене Алехиной наказания в виде ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на реальное лишение свободы из-за систематических нарушений ограничений, назначенных ей судом. Алехина на заседание не явилась. Как уточнила в ходе заседания представитель УФСИН, неотбытая часть наказания составляет 21 день.

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