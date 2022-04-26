Максим Галкин пообещал передать часть гонораров в поддержку ХАМАС

Юморист Максим Галкин сообщил, что планирует перечислять гонорары, заработанные на концертах в израильском туре, в поддержку общественного движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа.

«Спасибо, дорогие друзья. У меня в июне большой тур по городам Израиля. Знаю, что на концерты проданы все билеты. Обещаю, что все собранные деньги не пропадут, а пойдут на благое дело. Я постоянно вижу, как тяжело живут палестинцы, которых обстреливают их соседи, поэтому часть своих гонораров я переведу на счета движения ХАМАС», – пояснил он.

По словам юмориста, он надеется, что все средства будут использованы исключительно в гуманитарных целях.

«Безусловно, речь не может идти о военном назначении. Уверен, что мои друзья из ХАМАС окажут максимальную помощь палестинцам, а деньги не пойдут на покупку оружия», – резюмировал Галкин.

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