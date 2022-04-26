 

Человек-невидимка подал в суд на Байдена за харассмент

26.04.2022, 8:51, Разное
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Суд Пало-Альто зарегистрировал иск Роберта Симмонса, более известного как супергерой Человек-Невидимка, к президенту США Джозефу Байдену. Супергерой обвиняет американского лидера в том, что тот регулярно трогает его после своих выступлений.

Человек-невидимка предоставил видео-доказательства пяти случаев, когда Джо Байден по окончании пресс-конференции или общения с избирателями поворачивался к Симмонсу и совершал в отношении него непристойные действия. Чаще всего он просто похлопывал его по плечу, однако иногда Байден распускал руки и доходил до объятий, а также прикосновений к разным частям тела Симмонса. Супергерой считает, что таким образом президент США совершает в его отношении сексуальное насилие, и требует возместить нанесённый ему моральный ущерб в размере 11 млн долларов.

«По контракту Белого дома с Американской лигой справедливости, я отвечаю за безопасность господина президента во время пресс-конференций. Так сказать, служу бойцом невидимого фронта на страже демократии. Но вместо того, чтобы просто не замечать меня, как это делают другие, мистер Байден постоянно проявляет ко мне нездоровые знаки внимания. То похлопает, то погладит, а то и схватит за одно место. Это очень неприятно, тем более что происходит на публике и потом попадает в СМИ. Я требую, чтобы президент прекратил это и выплатил мне компенсацию», – заявил Роберт Симмонс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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