В Крыму предложили украинским властям «самодемонтироваться»

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил Киеву вместо монумента Дружбы народов РФ и Украины демонтироваться самим в полном составе.

Чегринец заявил, что «на самом деле демонтажу в Киеве подлежит только один объект, полностью сделанный из дерева, – это украинская власть в полном составе», передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что «после освобождения Киева все памятники будут восстановлены», а те, кто «громче всех кричали о их сносе, первые же попросят их вернуть, такая уж специфика украинских недополитиков».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о демонтаже скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов РФ и Украины в Крещатом парке. Монумент представляет собой скульптуру рабочих – украинца и русского, держащих ленту с Орденом Дружбы народов.

Также в столице Украины переименовали сквер «дружбы Киева и Москвы».

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