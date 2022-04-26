 

Жителей Дальнего Востока предупредили о дыме из Китая

26.04.2022, 8:43, Новости дня
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Действующие крупные природные пожары в Китае могут привести к задымлению на этой неделе населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Из-за неблагоприятных направлений ветра и больших площадей действующих природных пожаров на территории КНР существуют риски задымлений населенных пунктов на юге и юго-востоке Дальневосточного федерального округа», – передает РИА «Новости» сообщение ВНИИ ГОЧС.

Специалисты института отмечают, что сложная обстановка с природными пожарами на этой неделе также может сложиться на юге Сибирского федерального округа.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 млрд рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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