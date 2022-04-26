Fox News – история о сговоре Трампа с Россией была «высосана из пальца»

Хиллари Клинтон и Демократическая партия США выдумали «сговор» Трампа с Россией, запятнав администрацию Трампа необоснованными обвинениями, отмечает Fox News. По мнению комментаторов телеканала, спецпрокурор Джон Дарем в конце концов разоблачит «рашагейт», однако ангажированные журналисты, как всегда, проигнорируют неудобную правду.

ШОН ДАФФИ, комментатор Fox News: Откровенно говоря, я думаю, что (спецпрокурор. — ИноТВ) Дарем получит доказательства, получит документы…

УИЛЛ КЕЙН, ведущий Fox News: Вы так считаете?

ШОН ДАФФИ: Да. Но, без сомнения, национальный комитет Демократической партии и Хиллари Клинтон не хотят, чтобы эти документы всплыли. Потому что они не показывают…

Они выдвинули тезис о том, что Дональд Трамп был в сговоре с Россией. Они высосали это из пальца. А потом сказали: «Мы будем искать доказательства, чтобы придать этой теории убедительности. Нам надо найти такие факты, чтобы человек, читающий этот материал, мог сделать обоснованный вывод, что Трамп действительно был в сговоре с Россией».

Итак, это всё было сфабриковано! Когда они говорят о «Большой лжи»*…Это и было Большой ложью 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов! И только сейчас мы подбираемся к правде.

УИЛЛ КЕЙН: Вы говорите об «обоснованном выводе»… Им, наверное, даже не нужно было обоснованности, потому что в этом охотно принимали участие СМИ, которые подхватывали весь созданный ими дым и говорили, что дыма без огня не бывает.

Но я хочу вернуться к вашему оптимизму. Как Вы думаете, Шон, по итогам всего этого расследования кого-нибудь привлекут к ответственности? И станет ли правда очевидной?

ШОН ДАФФИ: Не знаю насчёт ответственности… Будут ли предъявлены обвинения Хиллари Клинтон?

РЭЙЧЕЛ КАМПОС-ДАФФИ, ведущая Fox News: Дойдёт ли до самой Хиллари?



ШОН ДАФФИ: Думаю, будет вот что: мы раскроем то, что произошло. И это всё, чего прошу я. Опять-таки, я был бы рад, если бы людей отдали под суд и посадили в тюрьму, это было бы замечательно. Но я хочу знать, что они сделали, как они это сделали, какие государственные структуры участвовали в этом сговоре по свержению действующего президента.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо знать, что именно произошло. И надо, чтобы американский народ сказал: «Погодите-ка, это не похоже на демократию! Они постоянно говорят про демократию, но это не демократия!»

Нельзя использовать государственные инструменты, чтобы охотиться за действующим президентом! Нельзя взять его метаданные у аппарата (Белого дома. — ИноТВ) и фильтровать их таким образом, чтобы подводить к выводу, будто он в сговоре с Россией, притом что это полная ложь! Не так работает наше государство.

Думаю, как только мы это обнаружим, мы сможем взглянуть на картину в целом и сказать: «Вот что они сделали, они действительно жульничали. Мало кто сядет в тюрьму, но мы не можем позволить этому повториться когда-либо в будущем!»

РЭЙЧЕЛ КАМПОС-ДАФФИ: Должна сказать, Шон, я очень раздосадована. Потому что… Я понимаю, это хорошо, что он (Дарем. — ИноТВ) работает методично и всё такое… Но складывается впечатление, что это занимает так много времени, что к тому моменту, когда вскроются факты…Во-первых, как ты говорил, могут не добраться до человека, который всё это придумал. А это, вероятно, была сама Хиллари Клинтон. Во-вторых, это становится какой-то маленькой заметкой на 12-й странице. «Листайте дальше, у нас ещё много историй».

Я так раздосадована. Потому что я голосовала, и это никого не удивит, я голосовала за Дональда Трампа…

ШОН ДАФФИ: Правда?

ПИТ ХЕГСЕТ, ведущий Fox News: Что?!

ШОН ДАФФИ: Экстренная новость на Fox News: Рэйчел голосовала за Трампа!

РЭЙЧЕЛ КАМПОС-ДАФФИ: Меня злит то, что они это выдумали и на протяжении четырёх лет он (Трамп. — ИноТВ) не имел возможности добиться всего, чего мог бы добиться. Он добился многого, учитывая, какая петля у него была на шее, но он не сделал всего, что хотел. И он всегда был как будто запятнан Россией. И как будто бы он на самом деле не победил. И так далее. Меня это злит!

УИЛЛ КЕЙН: Я думаю, Рэйчел… Вы говорите, есть риск того, что это проигнорируют. Когда правда раскроется, её проигнорируют. Я бы вам ответил, что её проигнорировали бы и сегодня.



РЭЙЧЕЛ КАМПОС-ДАФФИ: Да.

ПИТ ХЕГСЕТ: Точно.

УИЛЛ КЕЙН: Неважно, сегодня, или через два месяца, или через год. Они всегда будут это игнорировать. По крайней мере, я надеюсь, что Дарем гарантирует железобетонность правды. Чтобы, когда она вскроется, её было невозможно отрицать.



Дата выхода в эфир 24 апреля 2022 года.

* «Большой ложью» американские антитрамповские СМИ называют заявления Дональда Трампа о том, что победа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года была сфальсифицирована (прим. ИноТВ).