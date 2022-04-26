Washington Post – украинский конфликт закрепит за русскими статус главных голливудских злодеев

Со времён холодной войны русские стали олицетворением «плохих парней» в американском кинематографе, пишет The Washington Post. По мнению издания, это клише, которое сохранилось даже после распада Советского Союза, вновь получит популярность из-за российской спецоперации на Украине.



AP

Существует обширный список архетипов классических голливудских злодеев: безумный учёный, коррумпированный политик, школьный хулиган и так далее и тому подобное. Но с 1940-х годов на фоне угрозы холодной войны Советский Союз или русские стали олицетворением «плохих парней» в американском кино, пишет The Washington Post.

С окончанием холодной войны им на смену пришли другие клише. После терактов 11 сентября распространённым стереотипом стали злодеи-мусульмане, которые часто изображались с очевидным расистским подтекстом. Согласно исследованию Университета Южной Каролины, в фильмах 2017—2019 годов почти 54% персонажей, исповедующих ислам, оказывались жертвами насилия, а 39% — преступниками.

Недовольство такими фигурами Кремниевой долины, как Марк Цукерберг, привело к появлению образа «братанов-технократов» — небрежно одетых глав крупных IT-компаний. В число таких персонажей входят жадный разработчик Антван Ховачелик из недавнего «Главного героя» и обновлённая версия Лекса Лютора в «Бэтмене против Супермена» (2016), поясняет издание.

Но хотя после 1980-х образ «злых русских» в качестве главных антагонистов немного потускнел, в последние годы он получил второё дыхание. Более того, недавние события на Украине и в мире указывают на то, что этот архетип наверняка вновь будет активно использоваться «фабрикой грёз», рассуждает The Washington Post и предлагает погрузиться в историю его развития.

В 1940-е и 1950-е годы антисоветские и антикоммунистические идеи проникли в культуру США. Американская пропаганда раздувала «красную угрозу», которая характеризовалась распространением панических настроений об иностранных шпионах. «Эта политическая огненная буря охватила и Голливуд», — обращает внимание издание.

Печально известная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности допрашивала представителей киноиндустрии, подозреваемых в связях с красными, часто основываясь на надуманных доказательствах. Голливуд, который находился под давлением правительства и стремился доказать свою преданность, начал снимать «откровенно антикоммунистические фильмы с одномерными, воинственными советскими шпионами».

Ярким примером подобных фильмов служит «Мой сын Джон» (1952), снятый в разгар маккартизма. В нём рассказывается история молодого человека, которого родители подозревают в шпионаже на Советский Союз. Однако к концу 50-х кинообраз противников по холодной войне эволюционировал, становясь всё более сложным.

«На север через северо-запад» (1959), одна из самых знаменитых картин Альфреда Хичкока, повествует о человеке, которого по ошибке приняли за шпиона. В отличие от прошлых фильмов этой эпохи, он обладал более проработанными персонажами и сюжетом. Коммунистические агенты в нём были показаны «очаровательными и почти галантными». Это заметно контрастировало с привычным экранным образом «орущих суровых советских солдат». Примечательно и то, что за героем Кэри Гранта охотятся как спецслужбы Москвы, так и Вашингтона, подчёркивается в статье.

С наступлением 60-х годов Голливуд медленно развивал этот архетип. После войн в Корее и Вьетнаме американцы начали сомневаться в героичности Соёдиненных Штатов. Кинематограф стал обличать бюрократическое лицемерие и всё сильнее критиковать не только идеологического противника, но и собственные власти. «Маньчжурский кандидат» (1962), выпущенный во время Карибского кризиса, показал, как «сочетание международного коммунизма и внутреннего экстремизма может создать сильную манипуляционную силу, которая подвергает опасности американских граждан», считает The Washington Post.

В нём коммунисты «промывают мозги» ветерану Корейской войны Рэймонду Шоу, чтобы с его помощью убить кандидата в президенты и свергнуть правительство США. Но по ходу действия выясняется, что к заговору также причастны американские правые экстремисты. «Фильм подробно продемонстрировал лицемерие политиков, показав, что иностранный коммунизм и американский экстремизм были лишь двумя сторонами одной и той же авторитарной медали», — рассуждает издание.

По его словам, вышедшая два года спустя чёрная комедия Кубрика «Доктор Стрейнджлав» (1964) высмеивала паранойю вокруг ядерной войны. На каждом шагу попыткам героев картины предотвратить конец света препятствуют абсурдные правила, нелепые политиканы и старая как мир человеческая глупость.

Возможно, образы становились многостороннее, но с течением времени русские продолжали оставаться «простыми стереотипными злодеями». На ум сразу же приходит Иван Драго в исполнении Дольфа Лундгрена в «Рокки IV» (1985) — «огромный, научно усовершенствованный образец советского человека». Или террорист Иван Коршунов, которого в «Самолёте президента» (1997) сыграл Гэри Олдмен. Микаэль Нюквист в роли Курта Хендрикса, российского ядерного эксперта шведского происхождения в фильме «Миссия невыполнима: протокол фантом», а также Рами Малек в образе Люцифера Сафина в прошлогодней части бондианы.

По мнению The Washington Post, отчасти эта тенденция объясняется тем, что РФ является «безопасным» врагом для изображения в современном кинематографе, несмотря на то что у США есть множество глобальных соперников. Например, Голливуд старается не злить Поднебесную, опасаясь потерять её огромный рынок, поэтому он добровольно подвергает свои фильмы цензуре, чтобы сохранить доступ к китайскому прокату. А Великобритания и Япония, с которыми Вашингтон воевал в прошлом, теперь имеют с ним очень тесные связи.

На взгляд издания, стереотипы о русских вряд ли изменятся в ближайшее время. Особенно с учётом того, что положительное отношение американцев к РФ понижалось на протяжении многих лет — с 2013 года оно упало с 44% до 15%.

Мнение о стране с началом спецоперации на Украине только ухудшилось. По данным Pew Research Center, 85% населения США выступают за сохранение строгих экономических санкций против России. Более того, большинство американцев видят в её военной мощи серьёзную угрозу.

«Поскольку отношения между Соединёнными Штатами и Россией снова испортились, похоже, что голливудское «русское чудовище» останется неотъемлемым атрибутом фильмов во всём мире», — заключает The Washington Post.