 

Лавров обвинил НАТО в намерении передвинуть «линию обороны» альянса в ответ на агрессию России против Украины

26.04.2022, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты и НАТО явно планируют передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Открыто заявляют, что мы (западные страны) будем главными, что НАТО имеет полное право делать что она хочет. Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО – оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же (глава альянса Йенс) Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

«То есть так же, как они от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза пять раз передвигали линию обороны – раз они оборонительный альянс, – к нашим границам и заявляли нам – «не бойтесь, это для вашей безопасности, это ничего не значит», – в общем-то достаточно невежливо. Давая понять, что не мы будем решать, что нужно для нашей безопасности. Также они теперь будут передвигать линию обороны своего «оборонительного альянса в Южно-Китайское море», – добавил министр.

Он добавил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.

Ранее директор департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников заявил, что новое партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Кива в эфире Скабеевой назвал Украину “территорией, которая должна быть в одном славянском союзе с Россией”. Видео

04.08 / В Казани потребовали закрыть проработавшую пять дней парковку для женщин

13.04 / Володин предупредил Зеленского об ответственности за Медведчука

19.06 / В Украине за сутки подтвердили 852 случая COVID-19

28.12 / Путин сообщил об эффективности «Спутника V» в нейтрализации «омикрона»

23.04 / Шевцова: Санкции Байдена против РФ выглядят отеческим шлепком. Он не пытается поставить Путина на колени

04.03 / В Киеве блогер ради видео ударил полицейского тарелкой со сливками. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

17.02 / В Черкасской области школьницы выпили по 10 таблеток и попали в больницу

05.11 / Apple набирает специалистов для разработки модемов 6G

18.01 / В Meta извинились за блокировку страницы российской делегации на переговорах в Вене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика