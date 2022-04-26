Лавров обвинил НАТО в намерении передвинуть «линию обороны» альянса в ответ на агрессию России против Украины

Соединенные Штаты и НАТО явно планируют передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Открыто заявляют, что мы (западные страны) будем главными, что НАТО имеет полное право делать что она хочет. Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО – оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же (глава альянса Йенс) Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

«То есть так же, как они от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза пять раз передвигали линию обороны – раз они оборонительный альянс, – к нашим границам и заявляли нам – «не бойтесь, это для вашей безопасности, это ничего не значит», – в общем-то достаточно невежливо. Давая понять, что не мы будем решать, что нужно для нашей безопасности. Также они теперь будут передвигать линию обороны своего «оборонительного альянса в Южно-Китайское море», – добавил министр.

Он добавил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.

Ранее директор департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников заявил, что новое партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем.

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