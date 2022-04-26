 

ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области

26.04.2022, 7:20, Новости дня
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино со стороны Украины, в результате которого повреждения получили четыре дома.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне он сообщал, что при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Кроме того, в понедельник от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины.

Кроме того, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины российской территории рядом с селом Отрадное в Белгородской области. Днем в воскресенье село Отрадное под Белгородом было обстреляно со стороны Украины.

Напомним также, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.

Помимо этого, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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