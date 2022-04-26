 

В США растёт смертность среди бездомных

26.04.2022, 7:10, Разное
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Власти округа Лос-Анджелес сообщили о значительном росте смертности среди бездомных за первый год пандемии, пишет The Washington Times. При этом основной причиной смертности стал не коронавирус, а передоз наркотиков, отмечает издание.


AP

За первый год пандемии коронавируса в округе Лос-Анджелеса умерло почти 2 тыс. бездомных, пишет The Washington Times. При этом власти отмечают, что основной причиной смертности стал не вирус, а передоз наркотиков.

Согласно данным, обнародованным департаментом общественного здоровья округа Лос-Анджелес, коронавирус не был прямой причиной большинства смертей среди бездомных. Однако пандемия резко сократила доступ к наркологическому и психологическому лечению. По официальным статистическим данным, за первый год пандемии в округе насчитывалось 179 смертельных исходов среди бездомных по причине коронавируса и 715 — по причине передозировки.

Как отмечает издание, похожая тенденция обнаружилась и в Сан-Франциско. Там число смертей среди бездомных возросло вдвое в сравнении с периодом до пандемии. Города и округа по всей территории США сейчас стараются справиться с проблемой увеличивающегося количества бездомных, пишет The Washington Times. Наибольшее число бездомных зарегистрировано в Калифорнии — около 161 тысячи человек, многие из которых страдают от психических заболеваний. Судя по всему, пандемия усугубила проблему потребления наркотиков, отмечает издание.

«Пандемия усилила стрессовые факторы, которые и так уже давили на эту уязвимую категорию населения», — приводит издание слова Барбары Феррер, заведующей департаментом общественного здоровья Лос-Анджелеса. 



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