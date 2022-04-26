Мнение: О начале большой охоты на блогеров ЖЖ… Кто первые жертвы?

Не, ну а вы думали, это всё цветочки-смехуёчки и вообще блоггинг — это хобби такое? Ага, щаз-з-з… Теперь и правда среднего блогера можно приравнять к сапёру и шахтёру по уровню риска. А уж блогера «топового» — вообще, как два пальца об асфальт.

Ну а с другой стороны? Ведь если честно, все всё понимали. Догадывались, что к этому дело идёт.

Вот и пришло…

Вот и пришли за…

Да, по большому счёту, за каждым, кто посмел посметь «своё суждение иметь». То есть, вообще за каждым, кто постит в свой маленький уютный «дневничок» нечто сложнее и актуальнее рецепта борща.

Ах, нет, если борщ — украинский, то и это уже «запретно». И за это уже можно «схлопотать». Можно «крепко получить».

Получить статус иноагента, например. По новому законопроекту «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который подготовили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, совсем скоро это будет легче лёгкого.

Согласно инициативе почтенных думаков, «иностранным агентом» в случае принятия нового нормативного акта можно будет считать любого, «получившего поддержку или находящегося под иностранным влиянием в иных формах» и осуществляющего… «распространение сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также участие в создании таких сообщений и материалов». При этом под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством или международными организациями), либо оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения или убеждения», а также иными способами. Что такое «иной способ воздействия», в законопроекте, естественно не расшифровано. Однако вряд ли здесь имеется в виду гипноз, НЛП или 25-й кадр: учитывая уже известную правоприменительную практику, под «иным способом воздействия» суды запросто будут признавать доведение до гражданина блогера любой информации любым иностранным СМИ, если та идёт вразрез с официальной позицией Кремля. Проще говоря, если вы прочитали/посмотрели/послушали BBC, CBS или CNN, а потом выпустили любой пост, отличный от генеральной линии, значит, вы попали под «иностранное влияние», осуществлённое путём убеждения или, на худой конец иным способом (к примеру, способом информирования). Вуаля — и вы уже иноагент!

И что это будет значить? Во-первых, законопроект предполагает появление единого реестра иноагентов вместо нескольких существующих сейчас. Во-вторых, попасть в этот реестр можно будет в «упрощённом» порядке, а не только по решению суда: включением в реестр занимается Минюст. В-третьих, для исключения из реестра гражданин должен будет доказывать, что в течение года не получал иностранного финансирования, не находился под иностранным влиянием и вообще не читал иностранные СМИ даже для того, чтобы узнать оригинальный рецепт украинского борща.

Но главное — иноагенты не смогут, помимо прочего, вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, а также получать государственную финансовую поддержку — например, гранты. То есть, переводя на русский язык, не смогут быть воспитателями, учителями, преподавателями, авторами детских и юношеских книжек, учебников и даже мультфильмов. Наряду с этим они не смогут инвестировать в стратегические предприятия в России, то есть во все «голубые фишки», а также, вероятно, в российский госдолг. Это в дополнение к тому, что по уже существующим законам, «иноагенты» не могут выступать публично, распространять своё мнение о деятельности органов власти и управления, направлять в их адрес открытые письма и т.п.

Ну и как пара «вишенок на торте». Если человек, признанный физлицом-иноагентом, не дай Бог, возглавляет юрлицо, либо имеет существенную долю в нём, компания также может быть признана «иноагентом». Что лишает её не только мер господдержки, но и возможности выполнять госзаказы, продавать продукцию государству или госкомпаниям и т.п. Более того, «родственники иностранных агентов могут быть также внесены в единый реестр иноагентов, если будут признаны аффилированными с ними лицами и получать какую-либо финансовую или имущественную помощь». Например, если муж-иноагент купил жене хоть торт на День рождения — всё! Она тоже может быть признана иноагентом. Подарил брату бритву? Оп-па, и он — иноагент. Купил родителям упаковку лекарств — иноагенты и они. И не дай Бог, если кто-то там преподаватель, учитель, воспитатель, писатель, детский тренер или хотя бы ведущий молодёжного кружка игры на гитаре: прощай, работа!

Возрождается «мягкий сталинизм» в чистом виде Тогда была статья 58-10 в УК про «врагов народа» плюс в дополнение к ней клеймо «чесеир» — член семьи изменника Родины (формулировка Закона СССР «О членах семьи изменников Родины» от 30 марта 1935 года). Теперь появляется «иностранный агент и как дополнение «член семьи иностранного агента». И то же — всё как бы «по закону». И тоже — принятому как бы при всенародной поддержке…

Но не нужно думать, что всё это направлено на ненавистных части местной публики «либералов», имеющих смелость высказывать независимое и непредвзятое мнение по значимым вопросам. Ещё одна традиция приснопамятных сталинских времён: «генеральная линия имеет свойство колебаться». От «Океания всегда воевала с Евразией» до «Океания всегда воевала с Остазией». Или, как говорилось в известном советском анекдоте, Государственное словарно-энциклопедическое издательство с прискорбием сообщает, что в 12-м томе БСЭ на с. 96 допущена досадная опечатка: вместо «твёрдый приверженец дела Ленина-Сталина» следует читать «презренный предатель, агент всех империалистических разведок». Так что и нынешних весьма патриотических блогеров может ждать невесёлая судьба на крутых виражах современной нам «истории».

Зато Лена-Миро будет вечной!

Вы ведь этого хотели?

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