 

В Таллине задержали осквернителя «Бронзового солдата»

26.04.2022, 5:55, Новости дня
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Полиция задержала мужчину, совершившего в Таллине акт вандализма в отношении памятника воину-освободителю, который носит название «Бронзовый солдат», сообщила в понедельник глава отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоотер.

Полиция получила сообщение о повреждении ордена на груди «Бронзового солдата» 18 апреля. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление памяти умерших».

«На данный момент вандал задержан, им оказался 31-летний мужчина. Его личность удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения», – сказала Тоотер порталу Delfi, передает РИА «Новости».

Мужчина признался в преступлении и сожалеет о содеянном.

Ранее сообщалось, что в Литве памятник советским воинам в литовской Паланге облили краской, а за порчу забора посольства РФ в Вильнюсе была задержана женщина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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