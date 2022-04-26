В Таллине задержали осквернителя «Бронзового солдата»
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Полиция задержала мужчину, совершившего в Таллине акт вандализма в отношении памятника воину-освободителю, который носит название «Бронзовый солдат», сообщила в понедельник глава отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоотер.
Полиция получила сообщение о повреждении ордена на груди «Бронзового солдата» 18 апреля. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление памяти умерших».
«На данный момент вандал задержан, им оказался 31-летний мужчина. Его личность удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения», – сказала Тоотер порталу Delfi, передает РИА «Новости».
Мужчина признался в преступлении и сожалеет о содеянном.
Ранее сообщалось, что в Литве памятник советским воинам в литовской Паланге облили краской, а за порчу забора посольства РФ в Вильнюсе была задержана женщина.
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