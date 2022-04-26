Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию

Власти Ирана перебросили на границу с Афганистаном бронетанковую дивизию, сообщило Aamaj News.

Уточняется, что к границе была направлена 88-я танковая дивизия. Это решение принято якобы по соображениям безопасности из-за недавних инцидентов в районе пограничных пунктов «Докарун» (Иран) – «Ислам-Кала» (Афганистан). Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны Тегерана пока не последовало, передает ТАСС.

23 апреля между пограничниками на КПП возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин в ходе встрече с главой Ирана Эбрахимом Раиси выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане.

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