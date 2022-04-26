 

Лавров обвинил Запад в отказе ввести мораторий на размещение РСМД

26.04.2022, 4:31, Новости дня
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Западные страны отвергают предложение РФ о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Наши предложения о взаимном моратории отвергаются, хотя мы сопроводили это предложение необходимостью согласовать и механизмы верификации», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам Лаврова, главным возражением Запада в данном вопросе является недоверие. «У Запада главное возражение – они нам не доверяют, что в Калининграде находится «Искандер», который не нарушал тех параметров, которые были закреплены в договоре о ракетах средней и меньшей дальности», – сказал он.

Министр добавил, что Москва предлагала на основе взаимности приехать западным представителям в Калининград, в ответ на это представители РФ могли бы посетить базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии. Лавров отметил, что это «честное предложение», но Запад от него отказывается.

Напомним, в январе в Кремле отметили, что переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности вряд ли жизнеспособны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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