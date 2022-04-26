Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать законные интересы Москвы

Страны – члены НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности продемонстрировали полное отсутствие желания учитывать законные интересы Москвы, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями с Соединенными Штатами, и потом я с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в натовском контексте, контексте РФ – НАТО, показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы, наши интересы безопасности, никто из них не проявил», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Москва на протяжении долгого времени пыталась выстроить конструктивный диалог с Западом в сфере безопасности. «[Президент РФ Владимир] Путин многократно публично заявлял, что уже подошли прямо к нашим границам, вопреки всем нашим просьбам, заявлениям, предостережениям, просто подошли и ничего не собираются менять и говорят: «Это не против вас, вашей безопасности ничего не угрожает», – обрисовал ситуацию Лавров. «Это как можно расценивать?» – задался он вопросом.

Глава МИД отметил, что западные страны демонстрируют пренебрежительное отношение и к другим великим державам. «Это так же, кстати сказать, как сейчас Индию они активно обхаживают, всячески хотят вовлекать ее в свои форматы, вот [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон ездил [в Индию], перед этим туда ездили американские делегаты. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман публично – это все делается без какого-либо стеснения – заявила, то ли в сенате на слушаниях, то ли в интервью, о том, что США обязательно должны помочь Индии понять, что ей необходимо для обеспечения ее безопасности. Это сказано не какой-то крошечной, островной стране, это сказано великой цивилизации», – указал Лавров.

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