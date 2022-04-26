Мнение: Эволюция Гоблина

Честно говоря, никогда мне не нравился Гоблин: что-то в нем липкое и довольно пакостное, какая-то фальшь. Но это интервью отсмотрел по принципу “надо себя заставлять” – поскольку с недавних пор по известным причинам вновь очень заинтересовался наличным народом, понимая, что я в нем что-то серьезно упустил и не понял, относился слишком благодушно и с какой-то совершенно, как выяснилось, неуместной идеализацией. Гоблин очень интересный объект изучения, поскольку он – не просто совок, но совок идейный, помешанный и на СССР, и на Сталине… но при этом, как он сам себя аттестует – “настоящий капиталист”, вполне, что называется, “вписавшийся в рынок”; в интервью он рассказывает, что, при всей своей нежной любви к совку, он одно время зарабатывал по несколько миллионов долларов в год – да и сейчас, мягко говоря, не бедствует. “Справный мужик”, словом – хотя внешне этого не скажешь. На человека “за миллион” он не тянет как ни крути.

Также Гоблин интересен тем, что при довольно неприятной манере общения и постоянном придуривании под какого-то колхозного дурачка он буквально кумир масс. То есть для большого количества представителей “глубинного народа” Гоблин явно являет собой некую идеальную модель для подражания: на него хотят равняться, он образец “делать жизнь с кого”. Словом – изучи Гоблина, и ты увидишь “идеального русского”, того, кем большинство жителей нашего богоспасаемого Отечества хотели бы быть. По манере, кстати, Гоблин-Пучков чем-то неуловимо напоминает другого народного кумира (и тоже полиглота) – Жириновского. Обоим свойственна этакая хамоватая задушевность – видимо, это как раз то, что и сражает современного русского совка наповал. “Бездна обаяния”.

При еще более внимательном прослушивании выясняется, что Гоблин, по чести говоря, не слишком умен – но при этом он несомненный, в подлинном смысле слова самородок. Ни из чтения его биографии, ни из того, что он сам рассказывает, невозможно понять – как, каким образом из бывшего мента на нищенской зарплате вдруг вылупился самый популярный в совке переводчик фильмов?? Я-то думал, что у него где-то там в загашнике было хотя бы языковое образование в каком-то престижном вузе (как у Жирика, к примеру). Но нет! Самое удивительное, что у него вообще не было ни языкового, ни даже вообще высшего образования. Учился в каком-то электротехническом вузе в Питере, но его не закончил. И потом – два года вечерних языковых курсов в разгаре “лихих 90-х”… при МВД! Понятно, что после таких курсов “с нуля” обычно могут разве сказать что-то типа “Май нейм из Пучкофф”, и всё. Гоблин после таких курсов смог переводить иностранные фильмы со слуха и очень близко к подлиннику” (многие и сейчас считают его закадровые переводы наиболее образцовыми по части точности). Вот как??

Я не такой большой знаток его переводов, смотрел их мало – но запомнил, что он делал одно время и так называемые “смешные переводы”; смотрел “Властелина колец” в его “смешном переводе”, до сих пор думаю, что его перевод лучше оригинала. То есть у него есть еще и какое-то природное остроумие – которое, правда, почти незаметно в его ответах на интервью; там у него всё забивает весьма унылый пафос советского хитрована-начетчика, который на самом деле сам не верит ни единому своему слову. Но паства Гоблина, как я понимаю, читая комменты, абсолютно всё, что произносит гуру, принимает за чистую монету.

В общем, довольно неприятный тип, у которого, однако, обнаружился совершенно неожиданный ДАР. Откуда?! Какая-то загадка.

Но одну вещь я, пожалуй, благодаря этому интервью все же уловил. И она помогает объяснить – раз уж он есть “идеальный образ (для) глубинного народа” – что с этим глубинным народом произошло сейчас.

Гоблин, как выяснилось, человек СЛОМАННЫЙ. То есть – человек, растоптавший идеалы юности и развернувшийся к середине жизни на 180 градусов.

Он с юности и вплоть где-то до середины 90-х был… отчаянным АНТИсоветчиком. Причем еще в середине “нулевых” он в этом довольно охотно признавался – а сейчас (когда ему уже 60) он, как видно по интервью, этим уже тяготится и, похоже, стыдится, и вообще – хотел бы стереть эти страницы своей биографии, из-за чего даже заметно злится на Лизу-интервьюершу и постоянно пытается юлить или наводить тень на плетень.

Вот оно как. Был мальчик из провинции, выросший в Ленинграде, с детства воспитанный на полном отторжении совка, его уныния, серости и убожества. Потом (читаем в биографии) в 1992 году принимает внезапное решение… пойти работать милиционером в Питере (хотя до этого вообще ничто не предвещало), и мотивация… проверить книгу Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ” – “посмотреть, как на самом деле работают органы”! А в “органах” он работает смотрителем, как я понял, СИЗО (ментовской тюрьмы)!

Чего он там навидался? В общем, как я понял по косвенным проговоркам, именно в тюрьме у него происходит полный мировоззренческий переворот – из человека, стремившегося к свободе, он решает стать идейным НАДЗИРАТЕЛЕМ. И становится.

Как, видимо, и вся страна так или иначе. Погуляли на свободе – не понравилось – решили работать в тюрьме. ИДЕЙНО. И идеал – совок (что верно, совок по замыслу и есть расширенная по максимуму тюрьма). И сейчас, стало быть, дальнейшая эволюция: раз уж тюрьма – наш идеал, значит, надо нести тюрьму дальше, другим народам, которые, бедняги, маются на свободе.

Кое-что проясняется.