Мнение: Лавров о прокси-войне НАТО против России на Украине
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Лавров о прокси-войне НАТО против России на Украине
Вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для Вооруженных сил России.
Запад отказывает РФ в праве защищать собственные границы и территории, где угнетают русских. Расизм по отношению ко всему русскому культивируется в США на самом высоком уровне.
Сегодняшняя ситуация на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться актуальной ситуацией в военных действиях.
Шансы на дипломатическое урегулирование с Украиной зависят от тех, кто осуществляет внешнее управление администрацией Киева.
США и Великобритания рекомендуют Владимиру Зеленскому каждый раз ужесточать позицию Киева на переговорах с Москвой.
НАТО, поставляя вооружения Украине, по сути дела вступает в прокси-войну с Россией.
США и их союзники пытаются обесценить право вето в Совбезе ООН, это очень опасно.
Риск ядерной войны реален, эту опасность нельзя недооценивать. Ядерная война недопустима, это принципиальная позиция Москвы
https://t.me/boris_rozhin/45150 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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