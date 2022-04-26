Мнение: Лавров о прокси-войне НАТО против России на Украине

Лавров о прокси-войне НАТО против России на Украине

Вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для Вооруженных сил России.

Запад отказывает РФ в праве защищать собственные границы и территории, где угнетают русских. Расизм по отношению ко всему русскому культивируется в США на самом высоком уровне.

Сегодняшняя ситуация на Украине закончится договором, но его параметры будут определяться актуальной ситуацией в военных действиях.

Шансы на дипломатическое урегулирование с Украиной зависят от тех, кто осуществляет внешнее управление администрацией Киева.

США и Великобритания рекомендуют Владимиру Зеленскому каждый раз ужесточать позицию Киева на переговорах с Москвой.

НАТО, поставляя вооружения Украине, по сути дела вступает в прокси-войну с Россией.

США и их союзники пытаются обесценить право вето в Совбезе ООН, это очень опасно.

Риск ядерной войны реален, эту опасность нельзя недооценивать. Ядерная война недопустима, это принципиальная позиция Москвы

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