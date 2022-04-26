Противники Пашиняна разблокировали центральную площадь в Ереване

Представители армянской оппозиции разблокировали один из центральных транспортных узлов Еревана – площадь Франции после прошедшего шествия с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Движение на прилегающих к площади улицах было парализовано, к месту акции стянуты крупные силы полиции, в том числе полицейского спецназа. Позднее протестующие разблокировали транспортный узел и направились на площадь Свободы, где соединились с проводящей аналогичную акцию другой группой оппозиционеров во главе с экс-главой Службы нацбезопасности, руководителем фракции «Честь имею» Артуром Ванецяном, передает РИА «Новости».

Ванецян сообщил сторонникам, что в ближайшие дни крупных митингов не будет, пройдут акции неповиновения в разных частях города. А вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян отметил, что децентрализованные акции неповиновения продолжатся до 1 мая.

«Затем мы перейдем к конкретным и четким действиям», – отметил он.

Шествие армянской оппозиции с требованием отставки Пашиняна началось в армянской столице в понедельник вечером. Акция стартовала от церкви Святого Креста, протестующие направились в центр города.

В понедельник днем представители оппозиции ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.

Ранее лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

17 апреля из бюллетеня Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В начале апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Нагорном Карабахе. В конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, сложившийся после окончания второй карабахской войны.

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