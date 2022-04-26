Лавров назвал желание Запада измотать ВС РФ на Украине иллюзией

Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изматывать российскую армию и военно-промышленный комплекс – это иллюзия, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

При этом глава МИД РФ отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у [Владимира] Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».

«Они хотят реально постараться сделать так, что «а вдруг у него получится», – сказал Лавров. «Такие спекуляции идут», – добавил министр.

Ранее Лавров сообщил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что РФ не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь мяч на стороне Украины. При этом Зеленский заявил, что не видел переданный Россией документ.

Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.

Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <…> не выступал как военная организация».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния РФ и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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