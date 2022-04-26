 

Лавров указал на риск Третьей мировой при вводе войск НАТО на Украину

26.04.2022, 1:45, Новости дня
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Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения – что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, – и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, РФ от него страдала все больше и больше», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, «все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши».

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наемников.

В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну РФ и каков будет наш ответ?

Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.

Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <…> не выступал как военная организация».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния РФ и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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