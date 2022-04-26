 

Fox News – шпионская программа Pegasus вызывает большое беспокойство у экспертов

26.04.2022, 1:35, Разное
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Любой телефон может заразиться шпионской программой Pegasus, при этом пользователь может вообще ничего не делать, рассказал эксперт по кибербезопасности Морган Райт в своём интервью для Fox News. Райт также отметил, что эту программу очень трудно отследить и заблокировать.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев я предупреждал вас о Pegasus — нет, не о крылатой лошади из «Битвы титанов», а о шпионской программе. И её используют по всему миру. Последней целью Pegasus стал британский премьер Борис Джонсон.

К нам сейчас присоединяется эксперт по кибербезопасности Морган Райт. Морган, спасибо, что нашли время. Как происходит, что эта программа Pegasus может попасть на телефон, притом что вам не нужно никуда нажимать? Получается, что жертвой Pegasus может стать каждый?

МОРГАН РАЙТ, эксперт по кибербезопасности: Да, это так. Это называется «бесконтактной инфекцией»: пользователь не должен ничего делать. У злоумышленников просто должно быть немного информации о вашем телефоне — к примеру, ваш мобильный телефон, или они могут просканировать отдельный район с помощью определённого устройства, зафиксировать все находящиеся в нём телефоны и получить их уникальные ID.

Должен также сказать, что это не физическое «железо». Если бы я забрал у вас шлюз выхода, вы не смогли бы создать его дубликат просто из ниоткуда. Но если бы я заблокировал у вас программу, то она могла бы восстановиться, и она способна размножаться куда быстрее нашей способности отслеживать и останавливать её. В этом опасность. Мы не знаем, в чьих руках в итоге окажется эта информация — в руках ли картелей, других спецслужб. Это наиболее опасная программа, которую я когда-либо видел.

Морган, так как понять, попал ли Pegasus на ваш телефон? Есть ли какой-нибудь способ узнать, что ваш телефон взломан?  

МОРГАН РАЙТ: Это очень сложно даже с судебной точки зрения. Иногда заражение телефона вредоносными программами можно заметить по более долгой либо, напротив, сократившейся работе батареи. Ещё одним симптом — нагревание телефона. Но честно говоря, единственный способ узнать — это когда в вашу дверь постучится сотрудник ФБР и скажет «здравствуйте, сэр, у нас есть информация с вашего телефона».

Страшное дело. Морган, спасибо, что уделили нам время. 

Дата выхода в эфир 24 апреля 2022 года.



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