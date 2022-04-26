FA – с упадком американского могущества Вашингтону придётся ставить на ловкость, а не силу

В течение долгих лет США были мировым гегемоном, однако после начала спецоперации на Украине международная политика вступила в новую эру, к которой Америка не была готова. Как пишет политолог Элиот Коэн в статье для Foreign Affairs, США необходимо полностью поменять систему управления государством, используя политическую прозорливость, которая заключается в том, чтобы чувствовать, приспосабливаться, использовать и действовать, а не планировать и усложнять.



AP

На протяжении более 70 лет, начиная с середины Второй мировой войны, Соединённые Штаты правили миром, не зная равных себе. В руках Вашингтона было сосредоточено максимальное количество выигрышных карт, что, разумеется, вызвало негодование среди тех, кто не хотел жить в тени колосса. Однако, как пишет Foreign Affairs, после начала российской спецоперации на Украине международная политика явно вступила в новую эру, чему предполагаемый глобальный гегемон оказался неспособен помешать.

Как продолжает автор материала политолог Элиот Коэн, по многим показателям относительный упадок могущества Соединённых Штатов наблюдался задолго до российско-украинского конфликта. Экономика США в настоящее время производит менее четверти мирового ВВП по сравнению с 40% в 1960 году. Военные расходы страны по-прежнему огромны и составляют до 40% от общемирового объёма, но перестали обеспечивать некогда существенное превосходство. Соединённые Штаты противостоят противникам, которые быстрее осваивают новые технологии и способы ведения войны. Американская идеология свободных умов и свободных рынков сталкивается как с вызовами зарубежных моделей авторитарной эффективности и этнонационализма, так и с ослаблением доверия к собственным институтам. Как показал один из проведённых в 2021 году опросов Pew Research, здоровое большинство граждан 14 стран — союзниц США придерживается мнения о том, что в последние годы американская демократия перестала быть достойным примером для подражания.

Тем не менее в обозримом будущем Вашингтон сохранит могущество. И хотя на фоне подъёма Китая страна, вероятно, потеряет статус крупнейшей экономики мира, удержать второе место ей под силу, наравне с динамичностью экономики и её прочной системой взаимосвязей. Однако относительный упадок могущества налицо.

«Историкам предстоит проанализировать причины и время окончания эпохи американского господства, а также ответить на вопрос, можно ли было отсрочить или смягчить неизбежное. Однако сейчас главная проблема заключается в том, как приспособиться к новому статусу», — пишет Элиот Коэн.

По его мнению, после многолетней зависимости от масштабных стратегических идей, воплощение которых происходило посредством сложных бюрократических процессов, правительство США должно вернуться к серьёзному государственному подходу. Он воплощает в себе скрупулёзное понимание мира, способность быстро обнаруживать вызовы и реагировать на них, использование возможностей по мере их возникновения и, конечно, наличие эффективно организованных структур для формулирования и проведения гибкой внешней политики. И если в прежние годы Соединённые Штаты были достаточно сильны, чтобы позволить себе не вполне совершенную реализацию своих великих идей, то сегодня, когда диктовать условия Вашингтону гораздо труднее, проблемы, с которыми он сталкивается, требуют не мудрёных стратегий, а чего-то гораздо более приземлённого.

«Идеи имеют значение, но не столь важное, как считают представители интеллигенции и политики. Гораздо важнее политическая прозорливость, которая заключается в том, чтобы чувствовать, приспосабливаться, использовать и действовать, а не планировать и усложнять. Она сродни мастерству дзюдоиста, у которого может быть план, но важнейшей характеристикой всё равно остается ловкость», — отмечает автор материала.

Он уверен, что акцент на искусстве управления государством, а не на общей стратегии особенно актуален с учётом скорости и непредсказуемости современных задач. В ближайшем будущем Соединённым Штатам предстоит конфронтация с тремя противниками: Китаем, Ираном и Россией. Каждое из этих государств стремится к изменению статус-кво, жаждет приобретения новых территорий или возвращения старых в непосредственной близости от своих границ. Каждое опасается долгосрочного демографического спада и экономической стагнации. Каждое отточило свой стиль боевых операций, который охватывает такие сложные инструменты, как кулуарные битвы, кибервойна, недорогостоящие технологии, избирательные репрессии и даже убийства. Каждым управляет возрастной лидер, который перед уходом со сцены захочет, вероятно, в течение следующих нескольких лет увидеть крупные достижения своей страны. Каждое готово сотрудничать с другими на чисто транзакционной основе. И каждому угрожает экзистенциальный вызов свободной политики, верховенства закона и уважения свободы личности. Всё это способно повлечь внезапные, глупые и, безусловно, опасные решения, которые не сможет предсказать ни один великий стратег. Поэтому цель Соединённых Штатов, пишет Коэн, должна состоять в том, чтобы справиться с этой хаотичной реальностью, а не выстраивать архитектуру для глобальной политики.

Одним из элементов возрождения американского государственного управления должен стать выбор политических и интеллектуальных кругов в пользу эмпирического подхода, а не генерализации. Например, за последние два десятилетия американские политики не смогли оценить скорость роста Китая и исходящую от него потенциальную угрозу положению Соединённых Штатов, хотя своих амбиций китайцы практически не скрывали. Многие американские аналитики также допустили ошибку, рассматривая подъём РФ не в совокупности, а как отдельные эпизоды. Военные операции Москвы в Грузии и на Украине эксперты сочли отдельными проблемами, а не отражением нового опасного курса российской политики. В результате Соединённым Штатам более десяти лет не удавалось развить и развернуть необходимую для сдерживания РФ военную мощь. Решения США по Афганистану, Сирии и другим горячим точкам также считались локальными и самостоятельными, а их глобальные последствия мало кто осознавал. И вряд ли начало российской спецоперации на Украине случайно совпало с унизительным бегством США из Афганистана.

Автор материала считает, что совершенствование американского государственного управления должно начинаться с аудита тех институтов, которые формулируют и осуществляют политику. Комплексный институциональный аудит предполагает не только реформирование или даже упразднение некоторых организаций, но также возрождение старых и создание новых. Поскольку на сегодняшний день преобладают гибридные войны, Соединённым Штатам нужно поработать над игрой в нападении. С этой целью они могли бы возродить ликвидированное в конце 90-х Информационное агентство США, которое распространяло проамериканскую пропаганду во время холодной войны. Также можно мобилизовать гражданские киберополчения, которые могут дискредитировать враждебные страны.

Вашингтону также давно пора начать вкладываться в профессиональное образование и развитие. Внедрение в университетах хорошо проработанных кратких курсов и даже создание государственной академии для специалистов по внешней политике из разных правительственных учреждений обойдётся США в мизерную долю тех средств, которые выделяются на национальную безопасность, а результаты может принести несоразмерно масштабные. Учебная программа должна делать акцент на механизме эффективного законодательного процесса в противоположность традиционному вузовскому сочетанию общественных наук, актуальной проблематики и теории организации бизнес-школ.

«Будущая внешняя политика Соединённых Штатов не станет следовать громкому призыву «нести любое бремя и проходить любые испытания», который озвучил в инаугурационной речи 1961 года президент Джон Кеннеди. Пожалуй, Соединённым Штатам лучше следовать одновременно принципиальной и прагматичной рекомендации, которую в своей инаугурационной речи 1905 года предложил президент Теодор Рузвельт: «Нам многое дано, и от нас много ожидается. У нас есть обязанности перед другими людьми и перед собой; и ни одной из этих обязанностей мы не в праве пренебречь. Мы стали великой нацией, вынужденной лицом своего величия вступить в отношения с другими народами земли, и мы должны вести себя так, как подобает людям с такой ответственностью», — подводит итог автор материала.